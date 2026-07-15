Легендарная «Оса» остается в строю ПВО Индии

Источник изображения: topwar.ru

Зенитные ракетные комплексы семейства «Оса» (прежде всего - модификация «Оса-АК») продолжают составлять основу мобильной противовоздушной обороны ближнего радиуса в Сухопутных войсках Индии.

Еще в далеких 1980-х годах Советский Союз передал Индии около 80 зенитных ракетных комплексов «Оса-АК». Сначала эти боевые машины поступили на вооружение 436-го зенитно-ракетного полка ПВО, а со временем часть мобильных комплексов перешла в другие подразделения - в Сухопутные войска и в ВВС Индии.

Тогдашнее военное руководство Индии высоко оценило концепцию «все средства на одной платформе»: на единой колесной базе были размещены и обзорная РЛС, и станция сопровождения, и до 6-ти зенитных управляемых ракет 9М33.

Комплекс мог работать как в связке с другими средствами ПВО, так и в автономном режиме, а также быстро перемещаться по театру военных действий и даже форсировать водные преграды. Боевая машина «Оса-АК» развивала скорость до 80 км/ч на шоссе и до 10 км/ч на воде.

ЗРК семейства «Оса» решали задачи прикрытия войск и объектов от низколетящих целей: самолетов, вертолетов и различных типов ракет в своей зоне поражения.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно открытым данным, по состоянию на 2025 год в Сухопутных войсках Индии в рабочем состоянии находилось около 40-50 боевых машин «Оса-АК». Часть их них, вероятно, сейчас находятся на хранении или на этапе постепенного вывода из эксплуатации.

Впрочем, благодаря глубокой локализации и модернизации, советские «Осы» сохраняют полную боеспособность. Тем более, что руководство индийской армии высоко оценивало ЗРК «Оса-АК», и в 2000-е годы были предприняты усилия по модернизации и продлению срока службы имеющихся зенитных ракетных комплексов.

Сами базовые машины капитально отремонтировали: обновлениям подверглись электроника, а также зенитные управляемые ракеты, которые прошли восстановительный ремонт и были оснащены доработанным радиовзрывателем.

Известно, что Индия давно проводит курс на замену устаревающих советских образцов собственными и зарубежными системами. Так, еще в сентябре 2007 года минобороны Индии объявило тендер на разработку мобильного ЗРК для замены «Осы». Разработкой занялось Агентство оборонных исследований и разработок (DRDO), в результате чего появился комплекс QRSAM (Quick Reaction Surface-to-Air Missile), или «Anant Shastra».

Источник изображения: topwar.ru

Однако в ходе испытаний нового индийского ЗРК были выявлены сложности: так, например, фиксировались проблемы с поражением вертолетов, зависшими на малой высоте, что требовало доработок систем наведения и программного обеспечения.

Лишь в сентябре прошлого года компания Bharat Electronics Limited получила заказ на поставку ЗРК «Anant Shastra»: войска противовоздушной обороны Индии планируют получить три полковых комплекта до 2028 года.

Поэтому, по мнению индийских военных экспертов, в ближайшие годы ЗРК «Оса-АК» никуда не денется из индийских войск ПВО.

Аналитики индийского военного издания «Military Observer» отмечают, что часть комплексов «Оса-АК» останутся в резерве или будут размещаться на второстепенных направлениях, пока будет вестись масштабное перевооружение.

Возможно, советские боевые машины подвергнутся дополнительной локальной модернизации: например, обновлению элементной базы или добавлению новых каналов связи, чтобы даст возможность продлить срок их службы до полной замены.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Оса» создавались на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (сегодня входит в состав российского оборонного холдинга «Алмаз-Антей»), и до сих остаются важным средством ПВО малой дальности для многих армий в мире, включая индийские вооруженные силы.