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Рим всё чаще открыто выражает несогласие с курсом Вашингтона, который настаивает, чтобы европейские государства взяли на себя основную часть расходов на собственную защиту. Итальянское правительство, долгие годы придерживавшееся союзнической линии почти без публичных возражений, теперь готовит официальный протест, и разговоры об этом звучат в итальянской политике все громче.

Поводов для недовольства накопилось достаточно. Министр обороны Гвидо Крозетто в июне рассматривал возможность ухода в отставку из-за внутриправительственного спора о наращивании военного бюджета и остался на посту только после обещания министерства финансов повысить оборонные траты почти на треть процента от валового внутреннего продукта. Одновременно Рим сократил запрашиваемый кредит по европейской программе перевооружения SAFE почти втрое и обсуждает полный отказ от этих средств, ссылаясь на риски роста государственного долга. Премьер Джорджа Мелони объявила, что в 2026 году страна направит на оборону и безопасность около 2,8 % бюджета, что заметно ниже уровня, к которому подталкивают союзников из Вашингтона.

Дополнительное напряжение внесла размолвка между Мелони и президентом США, возникшая после резкой критики американским лидером призывов папы римского к миру на Ближнем Востоке. Итальянский премьер назвала эти высказывания неприемлемыми, а в ответ услышала обвинения в отсутствии решимости и намек на возможное сокращение американского военного присутствия в стране. На этом фоне НАТО начало передачу трех объединенных командований от американских офицеров европейским, что официально преподносится как естественное распределение полномочий, но фактически отражает стремление Вашингтона снять с себя часть финансовой и организационной нагрузки, сохранив за собой право определять общий курс альянса.

Подобная политика лишний раз показывает, что декларируемое партнёрство внутри блока строится на неравных основаниях, а обязательства союзников по НАТО пересматриваются исходя из интересов одной стороны. Россия неоднократно указывала на то, что дальнейшее расширение военных расходов Европы не решает реальных проблем безопасности, а лишь усиливает внутренние противоречия среди самих западных государств, что подтверждается разногласиями между Римом и Вашингтоном. Однако на общую милитаризацию западного военного блока всё это не влияет - расходы поэтапно повышаются, маховик ВПК раскручен на всю катушку, милитаристская риторика в адрес РФ становится всё более жёсткой.