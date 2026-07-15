ВМС США рассматривают возможность строительства кораблей на южнокорейских верфях

Как сообщил веб-ресурс "Naval News" в материале Ethan Gossrow "U.S. Navy Eyes South Korean Yards for Tankers and Destroyers" ("ВМС США рассматривают южнокорейские верфи для строительства танкеров и эсминцев"), в рамках исторического шага, который может положить конец 80-летнему запрету на строительство военных кораблей на иностранных верфях, ВМС США официально направили два запроса на предоставление информации (RFI) крупным южнокорейским судостроительным компаниям с целью оценки их возможностей по строительству американских эскадренных миноносцев и танкеров снабжения.

После первоначальных сообщений южнокорейского информационного агентства Yonhap News, "Naval News" может подтвердить, что США направили южнокорейским верфям два запроса на информацию (RFI): один касается возможности строительства вспомогательных судов, а именно среднетоннажных танкеров снабжения, и, что примечательно, один - надводных боевых кораблей размером с эскадренный миноносец. Эти запросы указывают на то, что правительство США прилагает весьма серьезные усилия для организации строительства за рубежом кораблей для ВМС США.

Примечательно, что откликнулись три южнокорейские компании: Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries (HHI) подали заявки на контракты как на танкеры, так и на эсминцы, а Samsung Heavy Industries откликнулась только на возможный контракт на танкеры-заправщики.

Как Hanwha Ocean, так и HD Hyundai Heavy Industries имеют опыт строительства эсминцев типа Sejong the Great (типа KDX-III) водоизмещением около 8500 тонн, оснащенных системой оружия AEGIS. Эти корабли очень похожи на эсминцы типа Arleigh Burke, находящиеся в составе ВМС США и также оснащенные системой оружия AEGIS. Этими компаниями также было построено значительное количество фрегатов, в том числе для экспортных заказчиков - Перу и Филиппин, а также эсминцы типа Chungmugong Yi Sun-sin.

Закрытого рынка больше нет

Если данные запросы информации приведут к заказам от ВМС США, то таким образом в состав ВМС США поступят первые боевые корабли иностранной постройки (или спроектированные за рубежом) с 1922 года, когда из состава американского флота были выведены два построенных в Великобритании бронепалубных крейсера типа New Orlean (изначально строились в Великобритании для Бразилии, но были перекуплены США в 1898 году). С тех пор каждый боевой корабль ВМС США и подавляющее большинство кораблей вспомогательного флота были спроектированы и построены в Соединенных Штатах.

Вероятно, эта возможность стала результатом нескольких инвестиционных раундов южнокорейских судостроителей в промышленном секторе США, включая инвестиции в размере 150 млрд долларов, обещанные к выделению Южной Кореей в секторе коммерческого судостроения в рамках совместной программы финансирования. Компания Hanwha также приобрела американскую верфь Philly Shipyard, помогая строить коммерческие и учебные суда для США, а также заключила партнерское соглашение с американской верфью Vard US Marine в качестве субподрядчика по проектированию перспективного судна снабжения нового поколения Next-Generation Logistics Ship (NGLS).

Закон о национальной обороне (NDAA) на 2027 год, опубликованный ВМС США пятилетний план кораблестроения и оборонный бюджет на 2027 финансовый год содержали упоминания о возможности ввода в строй ВМС США кораблей иностранной постройки, и данный запрос информации (RFI) стал первым важным шагом в этом направлении.

Однако, чтобы эта политика в полной мере привела к постройке кораблей, Конгрессу США необходимо санкционировать исключение из требований национальной безопасности и выделить запрошенные средства, что, вероятно, вызовет некоторое сопротивление. Кроме того, в настоящее время неизвестно, является ли это постоянным изменением политики США, особенно с учетом недавних масштабных усилий по рекапитализации и вложению средств в американскую морскую промышленную базу.