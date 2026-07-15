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bmpd.livejournal.com

Монгольский военный парад в Улан-Баторе

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Монгольский военный парад в Улан-Баторе. 10.07.2026

Отвлекусь от основных тем моего блога. 10 июля у наших южных соседей в Монголии в День национального флага и в преддверии праздника "Наадам" и Дня народной революции 1921 года состоялся военный парад. Как сообщается, парад посвящен 2235-летию со дня основания первой монгольской государственности, 820-летию со дня создания Монгольской империи, 115-летию со дня возрождения национальной свободы и независимости, 105-летию Народной революции. В параде приняло участие 8500 военнослужащих и порядка 90 единиц вооружений и военной техники.

Поднятие государственного флага Монголии военнослужащими роты почетного караула Вооруженных сил Монголии

Знамя Вооруженных сил Монголии с общевойсковым черным бунчуком.

Почетный караул с одним из девяти белых бунчуков - госуларственных символов Монголии

Историческая часть парада

Современные вооруженные силы и другие силовые структуры Монголии

Военная техника

Я так понимаю, что это новинка парада - новый монгольский бронеавтомобиль "Мазаалай-К" (Mazaalai-K), похоже что созданный на шасси семейства российских грузовых автомобилей "Урал-4320".

Это уже известный ранее многольский бронеавтомобиль "Мазаалай" (само слово значит гобийский медведь).

Монгольские армейские внедорожники "Чоно" (Волк). Как сообщалось, переделаны из немецких Mercedes-Benz Wolf W461

Монгольские армейские багги "Хилэнцэт" (Скорпион)

Мотовездеходы Desertcross производства китайской компании AODES

Мотовездеходы UFORCE 1000 XL производства китайской компании CFMOTO

Новые монгольские разведывательные БПЛА "Ёл2"

Армейский внедорожник Dongfeng Mengshi, по всей видимости, полученный в рамках китайской военно-технической помощи.

Полученные в рамках российской военно-технической помощи БТР-80 и БТР-70М. Некоторые БТР-80 тут знатные мангалы получили..

ЗРК "Стрела-1"

Боевые машины 122-мм РСЗО "Град"

Самоходные пусковые установки модернизированных ЗРК С-125-2М "Печора-2М"

Полученные в рамках российской военно-технической помощи истребители МиГ-29УБ

Легкий многоцелевой вертолет Airbus Helicopters H145

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  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Продукция
БТР-70
БТР-80
Волк
Печора-2М
С-125
Скорпион
Урал-4320
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Daimler AG
ГАЗ Группа
Проекты
БПЛА
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