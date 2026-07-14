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Военное обозрение

Украина и страны Европы объявили о создании «Антибаллистической коалиции»

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Источник изображения: topwar.ru

В Париже сообщили о начале формирования так называемой «Антибаллистической коалиции», в которую, помимо Франции, вошли Украина, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия. Основная цель нового объединения заключается в совместной разработке интегрированной европейской системы противоракетной обороны.

Участники коалиции намерены объединить возможности предприятий военно-промышленного комплекса, научно-технические разработки и боевой опыт своих вооруженных сил, чтобы сформировать единую архитектуру противоракетной защиты, способную эффективно противостоять современным баллистическим и сверхзвуковым ракетным угрозам. Ожидается, что сотрудничество в рамках «Антибаллистической коалиции» будет включать координацию исследований, развитие совместных оборонных проектов и расширение промышленной кооперации между государствами-участниками.

Европейские страны полагают, что Украина обладает уникальным и передовым практическим опытом перехвата баллистических и аэробаллистических ракет (таких как «Искандер» или даже «Кинжал»). Предполагается, что этот опыт ляжет в основу разработки новых систем противоракетной обороны.

Однако при этом стоит отметить, что уже существующая в Европе масштабная инициатива по ПВО/ПРО — European Sky Shield Initiative (ESSI), мягко говоря, не достигла значительных успехов. Как показывает практика, процесс разработки и запуска в серийное производство новых зенитных и противоракетных комплексов в Европе обычно занимает от 10 до 15 лет. Таким образом, вероятнее всего, несмотря на создание коалиции, вряд ли в ближайшее время в Европе появятся новые радары или противоракеты. Кроме того, вызывает определенные сомнения украинский опыт «сбития» гиперзвуковых «Кинжалов».

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