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Военное обозрение

Впервые дрон производства Турции сбил БПЛА производства КНР CH-95 авиаракетой

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Источник изображения: topwar.ru

Противостояние дронов расширяет географию. В небе над Суданом произошёл беспрецедентный случай боевого применения беспилотной авиации турецкого и китайского производства.

Турецкий тяжёлый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı, находящийся на вооружении суданской армии, сбил китайский разведывательно-ударный дрон CH-95. По имеющимся данным, китайский аппарат принадлежал формированиям Сил быстрого реагирования (RSF) и был поставлен им Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Инцидент, по информации турецких СМИ, стал якобы уже четвёртым случаем уничтожения CH-95 в Судане. Однако главная особенность этого боестолкновения - способ поражения. Akıncı использовал ракету класса «воздух-воздух» малой дальности, предположительно турецкую SUNGUR, оснащённую инфракрасной головкой самонаведения. Это первый в истории случай, когда один зарубежный боевой беспилотник успешно поразил другой с помощью специализированной авиационной ракеты.


Рассмотрим ключевые характеристики участвовавших аппаратов.

Bayraktar Akıncı — турецкий тяжёлый БПЛА, разработанный компанией Baykar Makina. Это высотный аппарат дальнего радиуса действия, принятый на вооружение ВВС Турции в 2021 году. Его длина составляет 12,2 метра, размах крыльев - 20 метров, высота - 4,1 м. Максимальная взлётная масса достигает 6 тонн, а полезная нагрузка — 1350 кг. Аппарат оснащён двумя турбовинтовыми двигателями мощностью по 450 л.с. каждый, развивает скорость до 361 км/ч, способен находиться в воздухе до 24 часов и подниматься на высоту до 13 750 метров. Дальность полёта достигает 4,3 тыс. км.

CH-95 — китайский разведывательно-ударный БПЛА класса MALE (средняя высота, большая продолжительность полёта), производимый компанией Aerospace Long March International. Его длина составляет 9 метров, размах крыльев — 14 метров, высота — 2,77 метра. Максимальная взлётная масса - 1100 кг, внешняя полезная нагрузка - до 260 кг. Дрон оснащён поршневым двигателем мощностью 100 л.с. с турбонаддувом, приводящим в движение трёхлопастный толкающий винт. Крейсерская скорость составляет 200 км/ч, максимальная - 280 км/ч. Дальность полёта достигает 4000 км, практический потолок — 5000 метров. Аппарат может нести различную оптоэлектронную и радиолокационную аппаратуру.

Этот боевой эпизод наглядно демонстрирует новый этап в развитии беспилотных войн, где противоборство дронов переходит в воздушные дуэли с применением высокоточных ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Судан
Турция
Проекты
БПЛА
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