США впервые применили БЭКи в боевых условиях, атаковав порт Ирана Бандар-Аббас

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Соединенные Штаты впервые применили безэкипажные катера в реальных боевых условиях, атаковав иранский порт Бандар-Аббас. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

Согласно заявлению CENTCOM, три безэкипажных катера-камикадзе были применены в ходе атаки на иранский порт Бандар-Аббас. В ночное время БЭКи под названием Corsair вошли в акваторию порта и атаковали его инфраструктуру. Подробности атаки американцы не приводят, лишь подчеркивают, что это было первое боевое применение безэкипажных катеров, направленное на лишение Ирана возможности перекрывать Ормузский пролив и атаковать грузовые суда.

Три беспилотных надводных корабля Corsair вошли в порт военно-морской базы Бандар-Аббас, что стало первым случаем применения американскими вооружёнными силами морских беспилотников в боевых операциях. Удары, нанесённые прошлой ночью, лишили Иран возможности продолжать атаковать коммерческие суда.

Стоит отметить, что в прошлом месяце американцы провели итоговые испытания безэкипажных катеров в ходе учений в районе Филиппин. Тогда несколько катеров-камикадзе потопили старое грузовое судно, выступившее в качестве мишени. По итогам прошедших учений было принято решение о готовности БЭКов к выполнению боевых задач.