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США впервые применили в бою безэкипажные катера-камикадзе

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Кадр: U.S. Central Command / X
Кадр: U.S. Central Command / X.

США отчитались о первом боевом применении морских дронов в Иране

США впервые применили безэкипажные катера-камикадзе в бою. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В сообщении ведомства говорится, что 12 июля американская армия успешно нанесла удар по заводу по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране. Атака порта, расположенного на военно-морской базе Бандар-Аббас, была осуществлена с помощью надводных беспилотных дронов-камикадзе.

Представители Центрального командования отдельно подчеркнули, что Соединенные штаты впервые применили морские дроны в боевых операциях. «Нанесенные ночью удары снизили способность Ирана продолжать атаки на коммерческие суда», — подчеркивается в отчете. К заявлению CENTCOM было приложено видео с атакой.

Американские официальные лица также подчеркнули, что использовали беспилотные надводные судна Corsair.

12 июля журналист издания Axios Барак Равид заявил, что США атаковали малые катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие объекты Ирана в Ормузском проливе. Автор сослался на американского чиновника, имя которого он не раскрыл.

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Страны
Иран
США
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