Иран обещает «жёстко пресекать» попытки США взять по контроль Ормузский пролив

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Иран не позволит США контролировать и управлять Ормузским проливом, любые попытки вмешательства американцев будут пресекаться самым решительным образом. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВС Ирана.

Тегеран отреагировал на заявление Трампа об установлении над Ормузом американского контроля и взимания платы за проход по нему. Иранские военные предупредили, что попытки США взять Ормуз под свое управление столкнутся с сопротивлением со стороны Ирана. КСИР и иранская армия готовы «жестко пресекать» действия американцев.

Мы ни при каких обстоятельствах не позволим Америке вмешиваться в дела управления Ормузским проливом. Любые попытки агрессивной и бандитской американской армии будут жёстко пресекаться. Мощные действия Корпуса стражей исламской революции и армии Исламской Республики Иран в прошлом являются доказательством этого заявления.

Также Иран предупредил и монархии залива, оказывающие поддержку американцам, что в случае если начнется полномасштабная война, то такая поддержка будет расцениваться как война против суверенитета Ирана со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом Иран заранее снимает с себя ответственность, подчеркивая, что во всем виноваты США и их союзники.

Если война распространится, пламя войны охватит все страны региона, и ответственность за нестабильность будет лежать на Соединённых Штатах и странах, сотрудничающих с преступной армией этой страны.