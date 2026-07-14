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Flotprom

MBDA продвинула проект системы ПВО против гиперзвуковых ракет

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Европейская комиссия и компания MBDA подписали соглашения по проекту HYDIS, положив начало трехлетнему этапу разработки концепции перехватчика гиперзвуковых ракет AQUILA.

Как уточняет Naval News, проект HYDIS достиг еще одной важной вехи в разработке концепции будущего европейского противогиперзвукового и противобаллистического перехватчика, успешно завершив заключительный этап концептуального обзора. Одна из концепций перехватчика доказала свою актуальность и была выбрана государствами-участниками (Франция, Германия, Италия, Нидерланды) из двух вариантов, рассмотренных на начальном этапе концептуального обзора. Это знаменует собой важный шаг на пути к заключительному этапу концептуальной разработки в мае 2027 года.

Концепция перехватчика AQUILA

MBDA


В течение последних нескольких месяцев участники консорциума во главе с MBDA сотрудничали с известными институтами, академическими учреждениями и стартапами, проектируя и совершенствуя технологии. Техническая деятельность включала исследования для доработки концепций на основе твердотопливных ракетных двигателей в соответствии с требованиями заказчика.

Команда HYDIS провела анализ наиболее перспективных концепций по перехвату и защите территории на основе моделирования с улучшенным представлением нескольких фаз вылета перехватчика.

Выбранная концепция перехватчика также получила преимущества за счет уникального опыта членов консорциума, в частности: AVIO, разработавшей архитектуру твердотопливного ракетного двигателя; ArianeGroup и ROXEL, разработавших механизм управления последней ступенью перехватчика; LYNRED, разработавшей ИК-датчик для головки самонаведения. Все это интегрировано в целостную концепцию, основанную на опыте MBDA в разработке сложных систем вооружения.

Компания Thales Netherlands предоставила уточненные данные о характеристиках как для корабельных РЛС, так и для наземных комплексов, а компания GKN Fokker продвинулась в оценке возможности интеграции будущей противоракеты с установкой вертикального пуска Mk41, которой оснащаются большинство боевых кораблей НАТО.

Начиная с текущего момента и до завершения фазы концептуальной разработки в 2027 году, консорциум направит все свои усилия на доработку уникальной концепции, которая заложит прочную техническую основу для последующих этапов программы.

Проект "Европейская система гиперзвукового перехватчика" (HYDIS) софинансируется Европейским союзом в рамках Европейского оборонного фонда и четырьмя государствами-участниками: Францией, Германией, Италией и Нидерландами.

Как поясняет Naval News, подход MBDA в значительной степени опирается на опыт работы с семейством противоракетных перехватчиков ASTER. Позиционируя AQUILA как специализированное решение для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, MBDA стремится органично интегрировать эту возможность нового поколения в свой глобальный портфель средств противовоздушной обороны, предлагая многоуровневую интеграцию наряду с существующими военно-морскими и наземными системами ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Франция
Продукция
Mark 41
Компании
Leonardo
MBDA
Thales
Проекты
NATO
ГЗЛА
Евросоюз
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