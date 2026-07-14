Противник показал видео роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе

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Ресурсы противника опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлена попытка ВСУ провести полностью роботизированную десантную операцию на Кинбурнской косе. Наземный беспилотник высадился на берег с безэкипажного катера и при сопровождении БПЛА попытался атаковать позиции наших военных. Судя по тому, что видео атаки длится считанные секунды, дрон ВСУ был практически сразу уничтожен.

При этом очевидно, что на видео показаны испытания возможности высадки НРТК с БЭК в боевых условиях. В этот раз приплыл один дрон, но в будущем противник может попытаться аналогичным образом отправить десятки транспортных БЭК с НРТК на борту в сопровождении катеров с пехотой.

Давно не секрет, что противник пытается адаптироваться к растущему дефициту живой силы и боеприпасов, компенсируя нехватку различными беспилотными средствами. Практически исчезнувшие как класс в украинских ВМС боевые корабли заменили безэкипажными катерами и АНПА, а способы доставки личного состава адаптируют под беспилотные надводные платформы. Кроме того, ВСУ тестируют способы транспортировать при помощи безэкипажных катеров НРТК, которые, помимо прочего, могут выступать в качестве ретрансляторов сигнала. В контексте возможной высадки на Кинбурнскую косу это особенно актуально для противника. Между тем, согласно недавнему заявлению главы Минобороны Украины Федорова, на 2026 год для нужд ВСУ уже заказано 22 тысячи единиц НРТК.