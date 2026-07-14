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Газета.ru

Путину показали макет комплекса «Панцирь-С»

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Путин осмотрел макет комплекса «Панцирь-С» для российских бойцов в зоне СВО

Президенту России Владимиру Путину на выставке Общероссийского народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На выставке, среди других экспанатов, представлены новые разработки «Кулибин-клуба» для бойцов СВО.

Так, командир отряда «Восьмерка» БАРСа «Крым» Дмитрий Трифонов продемонстрировал главе государства макет комплекса. «Панцирь-С» применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны (ПВО) вместе с имитатором радиолокационной цели.

В марте текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» передал Минобороны России партию комплексов «Панцирь-С». Тогда в пресс-службе компании сообщали, что боевые машины прошли необходимые испытания и военную приемку. В корпорации комплексы ПВО семейства «Панцирь» в настоящее время являются одним из ключевых элементов защиты российского неба, показывая высокую эффективность в реальных условиях применения.

Ранее в Госдуме рассказали об изменении тактики ударов по тылам Украины.

Анна Кабанова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
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