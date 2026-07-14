Войти
РИА Новости

Путин ознакомился с новыми разработками "Кулибин-клуба" для СВО

554
0
0
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов во время осмотра тематической выставки "Всё для победы!" в рамках форума Общероссийского народного фронта.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

РИА Новости: Путин посетил выставку "Кулибин-клуба" на форуме "Все для Победы!"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках форума Народного фронта "Все для Победы!" ознакомился с выставкой, на которой представлены в том числе новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО, передает корреспондент РИА Новости.

Президент в понедельник принял участие в работе форума "Все для Победы!", который проводит общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию" на площадке Национального центра "Россия".

На выставке, которая организована в рамках форума, представлены ключевые направления работы Народного фронта. Отдельный раздел посвящен "Кулибин-клубу" - это совместная инициатива Народного фронта и министерства обороны по поддержке инженеров и изобретателей, создающих инновационные изделия для бойцов.

На выставке, в частности, представлены перехватчики дронов различных классов, а также автомобиль, который оснащен оборудованием для установки антидроновых сетей, способных сделать более безопасным перемещение по прифронтовым дорогам, и сваекрутная машина. Они были разработаны участниками "Кулибин-клуба" совместно с компанией "Камаз".

Один из разделов выставки посвящен мобильной медицине в зоне СВО. Президенту, в частности, рассказали о работе мобильной цифровой стоматологии проекта "Побратимы", которая работает в 30 километрах от линии фронта. Врачи используют 3D-печать зубов прямо в полевых условиях, за семь выездов помощь получили более 1,5 тысячи бойцов. Также на выставке представлен мобильный учебный комплекс по тактической медицине.

Другие разделы выставки посвящены подготовке операторов БПЛА и работе Кибердружины. Народный фронт запустил программу обучения на базе 200 колледжей в более чем 70 регионах при поддержке профильных министерств. На стенде представлены учебные тренажеры, игры для освоения управления дронами, информация о будущем телевизионном шоу "Битва дронов". Активистам Кибердружины за три года работы совместно с Роскомнадзором удалось добиться блокировки более 16 тысяч вредоносных ресурсов, включая каналы, связанные с Центром информационно-психологических операций ВСУ, а также сообщества, пропагандирующие экстремизм и русофобию.

Часть экспозиции посвящена гуманитарной миссии Народного фронта в освобожденных городах и поселках - Красноармейске, Селидово, Курахово, Горняке и многих других, куда волонтеры Народного фронта привозят питьевую воду, продуктовые и лекарственные наборы, генераторы, тепловые пушки, печки.

Также на выставке продемонстрирована система доставки продуктов и лекарств в реторт-пакетах с помощью беспилотников, на ряде направлений это единственный способ обеспечения бойцов на передовой. Эта система была разработана одним из Народных полков - добровольных объединений людей, помогающих участникам СВО.

Кроме того, президенту рассказали о помощи пострадавшим от наводнения в Дагестане, о детских комнатах, которые Народный фронт открывает в медучреждениях новых регионов, а также о работе открытой в ЛНР "Богадельни во имя Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца", где заботятся о пожилых людях, оставшихся без попечения родственников.

Также выставка знакомит с результатами работы в сфере реабилитации ветеранов СВО. Это, в частности, онлайн-курс по социальной адаптации, разработанный Народным фронтом совместно с факультетом психологии МГУ, программа наставничества "Равный – равному", которая обучает ветеранов, готовых стать консультантами и поддерживать своих товарищей, а также примеры реабилитации через физическую культуру: инклюзивный парусный спорт, адаптивный дайвинг, занятия футболом для слепых.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 04:58
  • 16273
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"