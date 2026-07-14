Путину показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С"

Путину на выставке Народного фронта показали макет комплекса «Панцирь-С»

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину на выставке Народного фронта показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Глава государства в понедельник посетил форум Народного фронта "Все для Победы!", где осмотрел выставку, на которой, в том числе, представлены новые разработки "Кулибин-клуба" для российских бойцов в зоне СВО.

Командир отряда "Восьмерка" БАРСа "Крым" Дмитрий Трифонов показал Путину макет комплекса "Панцирь-С". Комплекс применяется для создания ложных позиций средств противовоздушной обороны, применяется вместе с имитатором радиолокационной цели. Разработчики отмечают, что сборно-разборная конструкция упрощает доставки и развертывание комплекса.