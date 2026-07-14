ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны

Совет Евросоюза принял решение направить Кишиневу 120 млн евро на модернизацию систем противовоздушной обороны.

Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира, передает ТАСС.

"Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности", – говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

В мае 2024 года Молдавия и Евросоюз подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Позже бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил Брюссель в активных поставках военной техники Кишиневу.

В июне текущего года глава республики Майя Санду объявила о завершении глубокой реформы местной разведки при содействии европейских партнеров.

Валерия Городецкая