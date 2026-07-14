Песков: российским военным хорошо известно, из каких стран летят украинские БПЛА

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москве хорошо известно, какие государства разрешают пролет украинских беспилотников в своих границах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся", — сказал он.

Так он ответил на вопрос о доказательствах использования Киевом воздушного пространства стран Прибалтики для атак дронами по России.

В минувшую субботу Латвия, Литва и Эстония объявили демарш МИД России из-за заявления замглавы ведомства Михаила Галузина. По его словам, эти страны не раз предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ.

В апреле помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев называл сопредельные государства соучастниками ударов на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.