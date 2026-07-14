Научным организациям судостроения хотят компенсировать затраты на экспериментальную базу

Минпромторг РФ подготовил проект нормативного акта, определяющего порядок предоставления субсидий российским научным организациям судостроительной промышленности. Как уточняет Корабел.ру со ссылкой на документ, средства планируется выделять на возмещение части затрат по содержанию объектов опытно-экспериментальной базы (ОЭБ) в работоспособном состоянии.

Финансирование предлагается направлять российским научным организациям отрасли на компенсацию издержек, возникающих при консервации и обслуживании объектов экспериментальной инфраструктуры в периоды их неполной загрузки. Такой подход призван сохранить ключевые испытательные мощности, задействованные в создании и апробации передовых технологий для судостроения.

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Согласно инициативе, отбор претендентов на получение средств будет проходить в формате запроса предложений, а само предоставление субсидий оформляется соглашением с ведомством. Получатели должны будут отчитываться об использовании средств по итогам полугодия, девяти месяцев и года. Документ также детализирует, какие именно виды затрат могут быть возмещены, и устанавливает перечень подтверждающей документации – договоров, актов приемки, платежных поручений.

Проект предусматривает жесткие меры контроля: в случае нецелевого использования субсидии, несоблюдения условий или срывов сроков достижения показателей средства подлежат возврату в бюджет. Дополнительно вводятся штрафные санкции – 20% от выделенной суммы, а также пени за задержки отчетности или выполнения обязательств.

В пояснительной записке разработчики документа подчеркивают, что инициатива направлена на обеспечение финансовой устойчивости опытно-экспериментальной базы, которая остается основой для проведения полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в судостроительной сфере.

В процессе подготовки документа ведомство уже скорректировало ряд положений: были уточнены временные рамки подачи заявок и введено требование о подаче материалов в электронной форме через Государственную информационную систему промышленности. Также из финальных версий исключены некоторые промежуточные сроки для отчетов по реализации плана мероприятий, что должно упростить процедуру мониторинга.

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