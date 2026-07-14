Fincantieri претендует на поставку корветов ВМС Хорватии

ЦАМТО, 13 июля. Fincantieri 9 июля объявила о подписании двух меморандумов о взаимопонимании с хорватскими компаниями Brodotrogir Cruise d.o.o и Iskra Shipyard LLC в рамках участия в программе приобретения двух многоцелевых корветов MRC (Multi Role Corvettes), реализуемой МО Хорватии.

Церемонии подписания меморандумов состоялись в офисах компаний в присутствии вице-президента по продажам подразделения Fincantieri Naval Vessels Мауро Манзини.

Целью подписания меморандумов является объединение опыта Fincantieri, как одной из ведущих мировых судостроительных компаний, с потенциалом хорватских партнеров. Соглашения станут базой для изучения возможностей сотрудничества сторон в проектировании, разработке и постройке кораблей в поддержку предложения Fincantieri по программе корветов MRC. Благодаря участию хорватских партнеров в ключевых этапах поставки, инициатива направлена на увеличение участия в проекте хорватской промышленности и содействие развитию национальных производителей.

Как сообщал ЦАМТО, инициированная в 2025 году программа закупки многоцелевых корветов для ВМС Хорватии является крупнейшим тендером в современной истории страны. Предполагается, что 2-3 многоцелевых корабля будут действовать не только в Адриатическом море, но и в более удаленной морской зоне. Корабли предназначены для выполнения задач противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. По предварительной оценке, в зависимости от выбранной платформы и глубины локализации производства, стоимость контракта составит от 660 млн. до 1,6 млрд. евро. Поставка головного корабля планируется не ранее 2029-2030 годов.

На победу в конкурсе претендует ряд ведущих производителей, включая французскую Naval Group, предлагающую корвет класса Gowind, испанскую Navantia с кораблем класса Avante 2200 / ALFA 3000. Обе компании также подписали соглашения о взаимопонимании с хорватскими партнерами. Интерес к программе проявляют и компаний из Германии, Нидерландов, США, Турции, Великобритании, Израиля, Швеции и Республики Корея.

В настоящее время в состав хорватского флота входят пять устаревших малых ракетных кораблей и несколько патрульных катеров. Ожидается, что новые корветы значительно усилят боевые возможности ВМС Хорватии.