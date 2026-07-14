Великобритания стремится нарастить арсеналы средств поражения большой дальности

ЦАМТО, 13 июля. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в кулуарах саммита НАТО в Анкаре обсудил с союзниками по альянсу возглавляемую его страной европейскую инициативу по увеличению расходов на высокоточные ударные средства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в рамках данной инициативы европейские страны НАТО в течение следующего десятилетия планируют выделить 50 млрд. долл. на закупку высокоточного оружия с дальностью действия от 300 до 2000 км. Кроме того, проект предусматривает обмен опытом и технологическими разработками, а также расширение промышленного сотрудничества.

Представленный в июне властями Великобритании План инвестиций в оборону (DIP – Defence Investment Plan) предусматривает к 2030 году выделение до 3 млрд. фунтов стерлингов (4 млрд. долл.) на высокоточные ударные средства. В их число входит совместная с Германией программа и трехсторонний проект Stratus, реализуемый совместно с Францией и Италией.

Так, в соответствии с заключенным в октябре 2024 года соглашением Trinity House, Великобритания совместно с Германией реализует программу разработки системы дальнего высокоточного удара, позволяющей поражать цели на удалении более 2000 км. Как ожидается, она поступит на вооружение в 2030-х годах.

Программа первоначально ориентирована на разработку средств наземного пуска, но предполагает оценку возможности их применения с борта самолетов и кораблей. В рамках DIP в течение следующих четырех лет планируется инвестировать в совместные разработки 770 млн. фунтов стерлингов.

В рамках трехстороннего проекта Stratus совместно с Францией и Италией будут разработаны малозаметные высокоскоростные варианты ракет следующего поколения для поражения важных целей, включая боевые корабли и системы противовоздушной обороны противника. Эти ракеты заменят КР Storm Shadow. В этот проект в течение следующих четырех лет Великобритания инвестирует 1,4 млрд. фунтов стерлингов. Работы будут выполняться компанией MBDA в Стивенейдже и Болтоне.

MBDA представила реализуемый в интересах Франции, Италии и Великобритании проект Stratus, предполагающий разработку крылатой / противокорабельной ракеты следующего поколения FC/ASW (Future Cruise/Anti-Ship Weapon), на выставке DSEI-2025. В обновленной версии французского Закона о военных программах на 2024-2030 годы, опубликованной Национальным собранием страны 8 апреля 2026 года, подтверждено, что ракета Stratus Rapid Strike (SRS) будет применяться с борта самолетов Rafale ВВС Франции для подавления ПВО противника.

Кроме того, Великобритания присоединяется к совместно реализуемой США и Австралией программе разработки высокоточной ракеты PrSM.

Министерство обороны планирует потратить 190 млн. фунтов стерлингов на поставку ракет малой дальности, что позволит в три раза (до 500 км) увеличить радиус поражения ракетных систем, состоящих на вооружении СВ страны.

Власти Великобритании рассчитывают, что эти программы позволят оснастить Вооруженные силы семейством средств для нанесения ударов на большую дальность, которые могут применяться с суши, моря и воздуха. Как заявила министр иностранных дел Иветт Купер, благодаря возможности нанесения высокоточных ударов на большие расстояния Великобритания и ее союзники смогут поражать важные военные цели и логистические системы противника, обеспечивающие функционирование армий, сдерживая любого агрессора и укрепляя взаимную безопасность.

В свою очередь, с той же целью Германия обсуждает возможность закупки в США крылатых ракет Tomahawk. В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk 8 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил о достигнутом на саммите НАТО прогрессе, упомянув о необходимости сократить дефицит систем средней дальности после того, как президент США Д.Трамп отменил планы размещению их в Германии.

В случае покупки Германией крылатых ракет Tomahawk в США, они могут стать временным решением до завершения в 2030-х годах разработки немецко-британской системы дальнего высокоточного поражения целей, или же дополнить ее.