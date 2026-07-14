ВМФ России и ВМС Китая завершили совместные учения "Морское взаимодействие-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китая завершили совместные учения "Морское взаимодействие-2026" в акватории Желтого моря.

Учения проходили с 6 по 13 июля и включали в себя командно-штабные тренировки, практические занятия по совместной разведке, противовоздушной и противоракетной обороне, нанесению ударов по морским целям и совместным действиям по спасению экипажей аварийных подводных лодок.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китая в понедельник завершили совместные учения "Морское взаимодействие-2026", говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны КНР.

Учения "Морское взаимодействие-2026" проходили в акватории Желтого моря с 6 июля.

"Утром 13 июля совместные военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2026"... были официально завершены в одном из военных портов Циндао", - говорится в сообщении.

Как сообщает минобороны Китая, на этапе подготовки были проведены командно-штабные тренировки на картах, профессиональные семинары, посещение кораблей, а также были организованы товарищеский баскетбольный матч, официальный прием и другие мероприятия.

На морском этапе вооруженные силы двух стран провели практические учения, включая совместную разведку, противовоздушную и противоракетную оборону, нанесение ударов по морским целям, а также совместные действия по спасению экипажей аварийных подводных лодок.

"Благодаря этим учениям ВМФ России и ВМС Китая еще больше углубили стратегическое доверие, укрепили традиционную дружбу и повысили уровень совместного реагирования на кризисные ситуации в море", - заявил главный руководитель учений с китайской стороны.

В учении, которое стартовало 6 июля, от ВМФ РФ в принимали участие отряд кораблей Тихоокеанского флота - крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", спасательное судно "Игорь Белоусов".

ВМС Китая представляли эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".