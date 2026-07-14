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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Европа проиграла космическую гонку из-за нехватки тяжелых ракет

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Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото
Центр управления полетами Европейского космического агентства. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Probst

Bloomberg: Европа отстала в освоении космоса из-за дефицита ракет-носителей

Страны ЕС серьезно отстают от мировых лидеров в освоении околоземной орбиты из-за критического дефицита тяжелых ракет-носителей и ограниченных национальных бюджетов, отмечает Bloomberg.

Европейским государствам не хватает технических возможностей для регулярных полетов на орбиту, передает РИА "Новости" со ссылкой на Bloomberg.

"В этой разгорающейся гонке отсутствует Европа, которая спотыкается о несогласованность интересов, ограниченность национальных бюджетов и недостаток необходимой части космических технологий – достаточного количества тяжелых ракет-носителей для совершения множественных полетов на орбиту ежегодно", – отмечают западные журналисты.

Регион заметно уступает России, США и Китаю, которые за последние пять лет вложили в отрасль более 200 млрд долларов. Местные стартапы провели лишь несколько запусков, сделав упор на многоразовость аппаратов. Из-за малой полезной нагрузки такие ракеты сложно использовать в военных целях.

При этом Минобороны Германии планирует вывести на орбиту в 2027 году четыре экспериментальных спутника с наступательным функционалом для разведки и создания помех.

Москва последовательно выступает против милитаризации околоземного пространства. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что страны НАТО пытаются превратить космос в новую арену боевых действий. В качестве своих главных оппонентов Североатлантический альянс обозначает Россию и Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер призвал срочно разработать собственную многоразовую ракету-носитель.

Немецкий концерн Rheinmetall совместно с компанией OHB начал переговоры по созданию военной спутниковой группировки.

Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите до 1,2 тыс. аппаратов связи и разведки. Это позволит создать вторую по величине спутниковую группировку в мире после американской Starlink.

Мария Иванова

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