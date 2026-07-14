ВС России начали испытания противодронового «Сварога»

НПЦ «Сварог»: ВС России начали апробацию мобильной РЛС для обнаружения дронов

Вооруженные силы (ВС) России начали апробацию мобильной радиолокационной станции (РЛС) «Сварог», предназначенной для обнаружения дронов. Об этом со ссылкой на Научно-производственный центр (НПЦ) «Сварог» сообщает ТАСС.

В настоящее время РЛС используется в прифронтовой зоне. «Станция предназначена для непрерывного мониторинга воздушного пространства для обнаружения, определения местоположения и сопровождения целей», — рассказали в организации.

Там добавили, что РЛС способна обнаруживать дроны на расстоянии до 15 километров. Масса изделия — 28 килограммов. Согласно НПЦ, станция будет использоваться мобильными огневыми группами.

Ранее ТАСС со ссылкой на организацию сообщил, что боевые испытания нового дрона-перехватчика «Сварог про» с искусственным интеллектом (ИИ) начали в зоне проведения специальной военной операции.

Также в июле представитель компании-разработчика Neat рассказал агентству, что российский дрон-перехватчик «Хант» с бортовым ИИ сможет самостоятельно предугадать маневр цели.