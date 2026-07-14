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Военное обозрение

Япония собирается извлекать редкоземельные минералы из морской «грязи»

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Источник изображения: topwar.ru

Япония активно продвигает амбициозный план по импортозамещению в сфере редкоземельных минералов. Сообщается о том, что страна готовится к освоению редкоземельных элементов из морских грязевых отложений, чтобы снизить зависимость от внешних поставок и укрепить национальную безопасность.

По сути, японские специалисты предлагают осуществлять добычу редкозёмов из донных отложений в море. Речь идёт о «редкоземельной грязи» у острова Минамиторисима в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 1900 км от Токио.

Около недели назад правительственная исследовательская группа успешно подняла на поверхность грязь, богатую редкоземельными элементами. Руководитель программы Сётити Исии сравнил поднятую мутную воду с «практически золотой».

В 2027 году планируются тестовые бурения с целью добычи до 350 метрических тонн донных грязевых отложений в сутки для оценки коммерческой целесообразности. Япония намерена разработать технологии извлечения и разделения редкоземельных элементов из морского осадка, минимизируя при этом, как утверждается, экологические риски рафинирования.

Япония - единственная страна, чья исключительная экономическая зона содержит все четыре типа морских минеральных ресурсов: редкоземельную грязь, марганцевые конкреции, кобальтосодержащие корки и гидротермальные отложения.

Основной план океанической политики 2023 года предусматривает оценку запасов и создание технологий для их будущей коммерциализации. Однако путь к успеху сложен. Главные вызовы - это высокая стоимость добычи на больших глубинах, необходимость экологически чистых методов переработки и жёсткая конкуренция с Китаем, который доминирует на мировом рынке примерно с 80-процентной долей.

Представитель Минэкономики и промышленности Юдзо Ямагути:

Чтобы снизить зависимость от отдельных стран, мы будем искать все возможные источники поставок - как на суше, так и в море.

Эксперты отмечают, что даже если внутреннее производство покроет менее 10% спроса, от реализации нового плана Токио не откажется.

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Китай
Япония
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