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На Западе предрекли оборону баз США российскими С-400

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости.

MWM: Российские комплексы С-400 значительно укрепят оборону ОАЭ и США

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 значительно укрепят потенциал Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по отражению ракетных и беспилотных атак Ирана. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал утверждает, что ОАЭ якобы согласились купить у Турции комплексы С-400 российского производства в рамках соглашения, предусматривающего поставки Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35.

«Закупка С-400 имеет значительные преимущества не только для безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, но и для безопасности Соединенных Штатов, поскольку сеть ПВО ОАЭ используется для защиты значительной сети американских военных объектов в государстве Персидского залива в рамках возглавляемой США войны против Ирана», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что С-400 значительно укрепят оборонные возможности ОАЭ в отражении иранских атак. Кроме того, российская сторона, как уверяет издание, сможет оперативнее пополнять боеприпасы систем ПВО, чем это делают США в случае Patriot.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что зенитные ракетные комплексы С-400, ранее приобретенные у России, могли быть проданы Турцией одной из стран Персидского залива.

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Страны
Иран
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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