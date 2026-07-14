Индия открывает производство тактических ракет для частного сектора

ЦАМТО, 13 июля. Минобороны Индии приняло решение об открытии сектора производства ракетного вооружения для частных предприятий, прекратив монополию госкомпании Bharat Dynamics Limited (BDL) на производство тактических управляемых ракет.

Реформа реализуется в рамках проекта "Процедура оборонных приобретений 2026" (Defence Acquisition Procedure, DAP), опубликованного на официальном сайте МО Индии для обсуждения в феврале 2026 года и направленного на замену действующего DAP-2020.

Непосредственным поводом для принятого решения послужила неспособность BDL в одностороннем порядке удовлетворить нарастающий спрос как со стороны индийских Вооруженных сил, так и со стороны дружественных иностранных государств. В частности, Индонезия подтвердила намерение закупить ракеты Astra класса "воздух-воздух" разработки Организации по оборонным исследованиям и разработкам (DRDO).

В ближайшее время Минобороны Индии намерено выпустить запрос о предложениях (RFP) на производство ракеты Astra Mk-2 с дальностью полета 180-200 км.

В рамках проводимой реформы МО направило в адрес DRDO официальное уведомление о переводе ряда программ разработки тактических ракет в формат взаимодействия с частными предприятиями. DRDO распределила от 10 до 12 программ разработки тактических ракетных комплексов среди государственных предприятий оборонного сектора (Defence Public Sector Undertakings, DPSU) и частных компаний на основании оценки их технических компетенций.

Статус партнеров по разработке и производству (Development-cum-Production Partners, DcPP) присвоен не менее чем четырем частным структурам: Adani Defence & Aerospace, Bharat Forge, ICOMM, а также Solar Defence and Aerospace Limited. Помимо перечисленных компаний, к возможному производству ракеты Astra Mk-2 приглашены Tata Group и Mahindra Group.

Модель DcPP предусматривает непосредственное сотрудничество DRDO с отобранным индустриальным партнером на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка технической документации, изготовление опытного образца (прототипа), проведение полигонных испытаний и технических оценок, после чего Вооруженные силы размещают серийный заказ. При этом Bharat Dynamics Limited и Bharat Electronics Limited (BEL) сохраняют участие в соответствующих программах параллельно с частными компаниями, формируя гибридную кооперационную модель.

В перечень программ, к которым привлекается частный сектор, включены следующие изделия: ПКР малой дальности, запускаемая с вертолетов (NASM-SR); семейство авиационных ракет Rudram класса "воздух-поверхность" и противорадиолокационных ракет (ARM) в сверхзвуковом и гиперзвуковом исполнении; зенитный ракетный комплекс малой дальности на базе переносного зенитного ракетного комплекса четвертого поколения (VSHORADS / MANPADS); авиационная планирующая бомба класса 1000 кг (LRGB); управляемая ракета для запуска с беспилотных летательных аппаратов (ULPGM-V3).

Следующим кандидатом на передачу в частное производство определена тактическая баллистическая ракета Pralay с дальностью полета 500 км. Ракета представляет собой твердотопливный двухступенчатый комплекс с маневрирующей головной частью, использующей квазибаллистическую траекторию полета на малых высотах. В декабре 2025 года Pralay успешно прошла испытания. Индийские СВ и ВВС сформировали суммарный заказ приблизительно на 370 ед. этих ракет.

Параллельно, 5 июля 2026 года, компания Adani Defence & Aerospace объявила об инвестировании 25 млрд. индийских рупий (около 300 млн. долл.) в создание интегрированного объекта ракетного производства на площадке в г.Шивпури (шт.Мадхья-Прадеш). Планируемый объект должен объединить серийную сборку ракетных систем с производством критических компонентов: смесевого твердого ракетного топлива и тротила. Компания позиционирует данный проект как первый в Индии полностью интегрированный объект ракетного производства частного сектора.

Секретарь по вопросам обороны МО Индии Раджеш Кумар Сингх также обозначил намерение в перспективе распространить модель частного участия на производство баллистических ракет оперативно-тактического класса. Стратегические ракетные программы, обеспечивающие ядерное сдерживание, по-прежнему остаются в исключительной компетенции DRDO и государственных предприятий.

Проводимая реформа следует за ранее принятым МО Индии решением об открытии монопольного сегмента производства боевых самолетов для частных предприятий в рамках программы истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). Также в октябре 2025 года была снята норма, обязывавшая частных производителей боеприпасов получать сертификат об отсутствии возражений (No-Objection Certificate, NOC) от государственного предприятия Munitions India Limited (MIL) для организации собственного производства.

По данным МО Индии, в 2025/26 ф.г. объем индийского оборонного экспорта достиг 384,24 млрд. рупий (около 4,5 млрд. долл.), что на 62% превышает показатель предыдущего года. Вклад частного сектора в совокупном экспортном объеме составил порядка 45%.