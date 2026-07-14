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ЦАМТО

Индия открывает производство тактических ракет для частного сектора

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Флаг Индии
Флаг Индии.
Источник изображения: военное.рф

ЦАМТО, 13 июля. Минобороны Индии приняло решение об открытии сектора производства ракетного вооружения для частных предприятий, прекратив монополию госкомпании Bharat Dynamics Limited (BDL) на производство тактических управляемых ракет.

Реформа реализуется в рамках проекта "Процедура оборонных приобретений 2026" (Defence Acquisition Procedure, DAP), опубликованного на официальном сайте МО Индии для обсуждения в феврале 2026 года и направленного на замену действующего DAP-2020.

Непосредственным поводом для принятого решения послужила неспособность BDL в одностороннем порядке удовлетворить нарастающий спрос как со стороны индийских Вооруженных сил, так и со стороны дружественных иностранных государств. В частности, Индонезия подтвердила намерение закупить ракеты Astra класса "воздух-воздух" разработки Организации по оборонным исследованиям и разработкам (DRDO).

В ближайшее время Минобороны Индии намерено выпустить запрос о предложениях (RFP) на производство ракеты Astra Mk-2 с дальностью полета 180-200 км.

В рамках проводимой реформы МО направило в адрес DRDO официальное уведомление о переводе ряда программ разработки тактических ракет в формат взаимодействия с частными предприятиями. DRDO распределила от 10 до 12 программ разработки тактических ракетных комплексов среди государственных предприятий оборонного сектора (Defence Public Sector Undertakings, DPSU) и частных компаний на основании оценки их технических компетенций.

Статус партнеров по разработке и производству (Development-cum-Production Partners, DcPP) присвоен не менее чем четырем частным структурам: Adani Defence & Aerospace, Bharat Forge, ICOMM, а также Solar Defence and Aerospace Limited. Помимо перечисленных компаний, к возможному производству ракеты Astra Mk-2 приглашены Tata Group и Mahindra Group.

Модель DcPP предусматривает непосредственное сотрудничество DRDO с отобранным индустриальным партнером на всех этапах жизненного цикла изделия: разработка технической документации, изготовление опытного образца (прототипа), проведение полигонных испытаний и технических оценок, после чего Вооруженные силы размещают серийный заказ. При этом Bharat Dynamics Limited и Bharat Electronics Limited (BEL) сохраняют участие в соответствующих программах параллельно с частными компаниями, формируя гибридную кооперационную модель.

В перечень программ, к которым привлекается частный сектор, включены следующие изделия: ПКР малой дальности, запускаемая с вертолетов (NASM-SR); семейство авиационных ракет Rudram класса "воздух-поверхность" и противорадиолокационных ракет (ARM) в сверхзвуковом и гиперзвуковом исполнении; зенитный ракетный комплекс малой дальности на базе переносного зенитного ракетного комплекса четвертого поколения (VSHORADS / MANPADS); авиационная планирующая бомба класса 1000 кг (LRGB); управляемая ракета для запуска с беспилотных летательных аппаратов (ULPGM-V3).

Следующим кандидатом на передачу в частное производство определена тактическая баллистическая ракета Pralay с дальностью полета 500 км. Ракета представляет собой твердотопливный двухступенчатый комплекс с маневрирующей головной частью, использующей квазибаллистическую траекторию полета на малых высотах. В декабре 2025 года Pralay успешно прошла испытания. Индийские СВ и ВВС сформировали суммарный заказ приблизительно на 370 ед. этих ракет.

Параллельно, 5 июля 2026 года, компания Adani Defence & Aerospace объявила об инвестировании 25 млрд. индийских рупий (около 300 млн. долл.) в создание интегрированного объекта ракетного производства на площадке в г.Шивпури (шт.Мадхья-Прадеш). Планируемый объект должен объединить серийную сборку ракетных систем с производством критических компонентов: смесевого твердого ракетного топлива и тротила. Компания позиционирует данный проект как первый в Индии полностью интегрированный объект ракетного производства частного сектора.

Секретарь по вопросам обороны МО Индии Раджеш Кумар Сингх также обозначил намерение в перспективе распространить модель частного участия на производство баллистических ракет оперативно-тактического класса. Стратегические ракетные программы, обеспечивающие ядерное сдерживание, по-прежнему остаются в исключительной компетенции DRDO и государственных предприятий.

Проводимая реформа следует за ранее принятым МО Индии решением об открытии монопольного сегмента производства боевых самолетов для частных предприятий в рамках программы истребителя пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft). Также в октябре 2025 года была снята норма, обязывавшая частных производителей боеприпасов получать сертификат об отсутствии возражений (No-Objection Certificate, NOC) от государственного предприятия Munitions India Limited (MIL) для организации собственного производства.

По данным МО Индии, в 2025/26 ф.г. объем индийского оборонного экспорта достиг 384,24 млрд. рупий (около 4,5 млрд. долл.), что на 62% превышает показатель предыдущего года. Вклад частного сектора в совокупном экспортном объеме составил порядка 45%.

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Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
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