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РИА Новости

ФСБ развивает опыт разоблачения шпионов, заявил Патрушев

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Патрушев: ФСБ успешно развивает опыт разоблачения иностранных шпионов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Опыт российских контрразведчиков, в свое время обезвредивших многих кадровых сотрудников и агентов иностранных разведок, сейчас успешно развивают и применяют в ФСБ, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Контрразведка ФСБ на рубеже веков разоблачила многих кадровых сотрудников и агентов, в том числе ЦРУ США, этими результатами отечественная контрразведка может гордиться, отметил Патрушев, в 1999-2008 годах занимавший пост директора ФСБ.

"Приятно видеть, что их опыт переняли и сейчас успешно развивают и применяют сотрудники Службы контрразведки ФСБ России", - сказал Патрушев.

Например, как следует из ранее обнародованной информации ФСБ, только за два последних года из России было выдворено 16 британских разведчиков, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием. В их действиях контрразведка ФСБ выявила признаки проведения разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности России, а также зафиксировала попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими чиновниками и экспертами в сфере экономики.

Перед подразделениями контрразведки сейчас стоят ответственные задачи, говорил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ в феврале нынешнего года. Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны спецоперации, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов, подчеркивал глава государства.

Особого внимания требует защита конфиденциальной, закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках, подчеркивал Путин.

Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. Большая часть его биографии связана с работой в органах государственной безопасности СССР и России. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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