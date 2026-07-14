Провал FCAS не приведет к прекращению сотрудничества, заявили в МИД ФРГ

ЦАМТО, 13 июля. Провал совместного германо-французского проекта по созданию европейского истребителя шестого поколения FCAS не станет поводом для прекращения сотрудничества между Берлином и Парижем.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в начале июня объявил о согласованном с президентом Франции Эммануэлем Макроном решении прекратить совместный проект по созданию европейского истребителя шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), напоминает агентство.

"Мы не должны придавать решению по FCAS чрезмерного значения. Мы не прекращаем все сотрудничество. Оно приостанавливается только в отношении истребителя, но мы продолжаем развивать находящуюся в его основе технологию интеграции пилотируемых и беспилотных систем", – заявил Й.Вадефуль в интервью газете Tagesspiegel.

Что касается сотрудничества двух стран в сфере ядерного сдерживания, то, по словам Й.Вадефуля, речь идет о процессе, рассчитанном как минимум на десятилетие.

"В этом смысле первый год этого процесса мы уже прошли", – резюмировал глава МИД ФРГ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Э.Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.