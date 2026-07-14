Завершена поставка ВС Чехии ОБТ "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 13 июля. Минобороны Чехии объявило о состоявшейся 10 июля в Пршаславице церемонии принятия на вооружение 73-го танкового батальона 7-й механизированной бригады ВС страны последнего ОБТ "Леопард-2A4".

В церемонии принял участие министр обороны Яромир Зуна.

Данное мероприятие завершает процесс перевооружения батальона с техники советского производства на западные платформы. Таким образом, на вооружении ВС Чехии теперь состоит 42 танка "Леопард-2A4".

В перспективе танковый парк ВС Чехии планируется расширить еще на 44 танка за счет поставки последней модификации "Леопард-2A8". Их закупка осуществляется в рамках выполнения обязательств перед НАТО и будет способствовать формированию полноценной тяжелой бригады. Данный проект финансируется с использованием инструмента SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза. Предполагается, что поставки будут выполнены в период с 2028 по 2031 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2022 года Минобороны Чехии подписало с немецкими партнерами пакет контрактов, предусматривающих поставку 14 танков "Леопард-2A4" и одной БРЭМ "Бюффель-3" из состава ВС в качестве компенсации за военную помощь Украине. Помимо танков, пакет поставки включал начальную партию запасных частей и боеприпасов, трехлетнюю техническую поддержку и обучение. Стоимость переданной безвозмездно техники оценивалась в 4 млрд. чешских крон (164 млн. евро).

Передаваемые танки первоначально состояли на вооружении ВС Швейцарии и Германии и прошли ремонт в компании Rheinmetall. Танки предназначены для замены состоявших на вооружении Т-72M4CZ советской разработки, которые не соответствуют современным требованиям к огневой мощи и защите экипажа. Первый "Леопард-2A4" первой партии был передан ВС Чехии в декабре 2022 года, последний – в ноябре 2023 года.

В июле 2024 года было заключено второе соглашение на поставку в качестве компенсации за поставки военной техники Украине партии из 14 танков "Леопард-2A4" и одной БРЭМ "Бюффель-3" оценочной стоимостью около 4,5 млрд. крон (184,5 млн. евро). Они были поставлены с апреля до конца 2025 года.

В декабре 2024 года Министерство обороны Чехии заключило с компанией Rheinmetall Landsysteme GmbH отдельный контракт стоимостью 3,98 млрд. крон (163 млн. евро) на закупку 14 танков "Леопард-2A4", включая оснащение системами связи и передачи информации, поставку сопутствующего оборудования, услуг и начального комплекта боеприпасов. Танки предполагалось поставить до конца 2026 года.