Мрачное будущее НАТО (и ЕС) (El Pais, Испания)

El Pais: Европа не сможет усилиться, если не перестанет унижаться перед США

Прошедший в Анкаре саммит НАТО доказал, что ее ждет мрачное будущее, пишет El Pais. США продолжили курс на унижение и оскорбление европейских союзников, а сами лидеры Старого Света не нашли в себе сил на то, чтобы как-то этому противостоять.

Хесус Нуньес Вильяверде (Jesús Núñez Villaverde)

Европа должна понять, что она не выберется из нынешней ситуации, если будет покорно преклоняться перед страной, злоупотребляющей статусом мирового гегемона.

Большинство из нас привыкли слышать банальности по поводу саммита НАТО. "Мы оказались на перепутье, поэтому этот саммит крайне важен", — точно так же говорили и про 35 предыдущих саммитов. За всеми этими словами и театральными представлениями с Дональдом Трампом в главной роли, который, как обычно, не скупится на выпады и оскорбления, мы рискуем упустить из виду тревожное настоящее и мрачное будущее Атлантического альянса, а также Европейского союза, если тот будет продолжать упорствовать в своей политике. Прошедший саммит в Анкаре вряд ли войдет в историю. Трамп ограничился повторением своих имперских притязаний на Гренландию и хвастливыми фразами в духе школьного хулигана, но никаких значимых решений принято не было.

Таким образом создается видимость того, что "все идет, как надо", что абсолютно не соответствует реальной ситуации и перспективам военного альянса, который был создан для коллективной обороны и переживает сейчас самый серьезный кризис со времен окончания холодной войны. Пока связи между Европой и США не разорваны полностью. 32 союзника по-прежнему уверяют, что к 2035 году будут выделять 5% от ВВП на оборону, помощь Украине не прекращается, а в итоговом решении содержатся привычные упоминания о Сахеле и, разумеется, о Пятой статье Устава НАТО. Вашингтону этот саммит был нужен для проверки степени выполнения обязательства, принятого год назад в Гааге по увеличению военных расходов. При этом США не забыли пригрозить (это слово как нельзя лучше подходит к бандитским высказываниям Трампа) самым непокорным странам публичными наказаниями. Остальные союзники, в том числе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, проявили унизительную (и не очень выгодную для них) рабскую покорность, чтобы не обидеть главу Белого дома.

В реальности на саммите царила атмосфера взаимного недоверия. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа продолжала подчиняться его воле, пользуясь ее неспособностью справиться с временными проблемами и пережитками национализма, из-за чего европейские страны оказались на вторых ролях в сфере своей же собственной безопасности и обороны. США умело разыграли карты. Они использовали проблемы Европы, чтобы на протяжении многих десятилетий играть роль старшего брата. Теперь НАТО превратилась в главный козырь США и в средство держать Европу в подчинении. Соединенные Штаты умело используют европейский страх перед будущим без "зонтика" американской ядерной безопасности.

Трамп уже давно использует НАТО для того, чтобы не дать правительствам европейских стран свернуть с того курса, которому они должны следовать и дальше. Скорее всего, даже сократив американский военный контингент в Европе, Трамп не допустит выхода США из Альянса, чтобы не лишиться рычагов влияния, выходящих далеко за рамки военной сферы. Позиция США как (предполагаемого) гаранта европейской безопасности позволяет им продавать американский газ Европе, пользуясь прекращением поставок из России и замедлением энергетического перехода.

Кроме того, учитывая нынешние ограничения европейских оборонных компаний, Трамп стремится обеспечить участие американских предприятий в программах перевооружения, которые запускают европейские союзники, а технологические и финансовые компании США тем временем осваивают привлекательный рынок Евросоюза. Во всех этих сферах Трамп использует панический страх европейских стран в своих целях, заставляя их поверить в то, что, если они не подчинятся его требованиям, то окажутся беззащитными перед Россией, которая, в воображении различных милитаристов, только и ждет возможности вторгнуться в Европу.

К несчастью тех, кто мечтает о стратегической независимости Евросоюза, Вашингтону удается таким образом поддерживать раскол среди европейских союзников на "европеистов" и "атлантистов", заставив их взять на себя обязательства по военному перевооружению, которое является совершенно нелогичным с военной точки зрения. Даже если предположить, что Россия представляет реальную угрозу, нельзя забывать, что она тратит на оборону в три раза меньшую сумму, чем совокупные оборонные бюджеты ЕС (и Великобритании). Конечно, нельзя забывать о том, что Россия — это ведущая ядерная держава планеты. Но это вовсе не значит, что Владимир Путин в ближайшее время вторгнется в какую-либо из европейских стран. Европа должна думать и действовать в духе евроцентризма, не обращая внимания на то, что хочет навязать ей Трамп.

Несмотря на все нынешние недостатки, очевидно, что в области традиционных вооружений армия и оборонная промышленность Европейского союза не уступают российской военной мощи. Задача Европы заключается, прежде всего, в проявлении политической воли. Необходимо поставить ресурсы европейских стран, которыми они обладают на национальном уровне, на службу общим целям. Конечно, есть много разных проблем, но Европа должна понять, что она не выберется из нынешней ситуации, если будет покорно преклоняться перед страной, злоупотребляющей статусом мирового гегемона. В итоге Европа (и Канада) может лишиться права иметь собственный голос на международной арене для защиты своих интересов.

Пора осознать, что членство в НАТО подразумевает подчинение партнеру, который перестал быть надежным и у которого есть другие приоритеты (прежде всего, противостояние с Китаем). Путь к созданию Европейской обороны не должен ограничиваться назначением европейских генералов на командные должности, предназначенные для американских командиров, или укреплением европейского присутствия в Североатлантическом альянсе. Европа не обязана покорно следовать курсу Вашингтона и заниматься перевооружением, не отвечающим европейским интересам.

Стратегическая независимость — это гораздо больше, чем просто военная оборона, поэтому необходимо срочно остановить дальнейшее ослабление демократических систем в европейских странах и идеи государства всеобщего благосостояния, ведь это может привести к внутреннему коллапсу ЕС. Задача, как и прежде, состоит в том, чтобы тратить средства совместно и более эффективно, избегая таких досадных случаев, как провал проекта истребителя FCAS из-за корпоративных амбиций или отклонение Германии в сторону собственной национальной политики.

Начало процесса формирования подлинной стратегической независимости Европы будет далеко не легким. Скорее всего, это вызовет дополнительные разногласия с Вашингтоном и может подтолкнуть Москву воспользоваться отсутствием "защитного зонтика" со стороны США. Для Европы это может быть рискованно, но не так опасно, как нынешняя вера в то, что США защитят ее от любой угрозы. Продолжение такой политики — это самоубийство и самообман, основанный на иллюзии, что США в случае чего всегда будут рядом. Европа тратит время на бесполезные усилия, но это не помогает ни одной из двадцати семи стран ЕС обеспечить собственную безопасность. В итоге, как предсказывают эксперты, европейские страны окажутся на вторых ролях как вместе, так и по отдельности.

Хесус Нуньес Вильяверде — содиректор Института исследований конфликтов и гуманитарной деятельности (IECAH).