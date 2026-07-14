Танк надо: бойцы готовятся воевать на новых Т-72Б3А

Машины с дополнительной защитой позволят нашим подразделениям действовать эффективнее

Действующие в зоне СВО танковые подразделения начали осваивать новые Т-72Б3А. Машины оснащены комплексом активной защиты и дополнительными средствами противодействия беспилотникам, которые должны сохранять экипажи в условиях современного боя. Прежде чем отправить их на линию боевого соприкосновения, военнослужащие 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» изучают возможности новой техники и проходят подготовку на полигонах. Корреспондент «Известий» увидел, как экипажи осваивают машины, и выяснил, что изменится в их боевой работе.

Новый облик Т-72

Познакомиться с новой машиной удалось на одном из войсковых полигонов. Сразу бросается в глаза, что замаскированный в лесополосе Т-72 помимо штатного комплекса радиоэлектронной борьбы получил дополнительные средства пассивной защиты, изготовленные во фронтовых мастерских. При этом массивных защитных конструкций — так называемых черепах, царь-мангалов или металлических тросов («дредов»), медуз и ежиков — на машине нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По словам военнослужащих, уже в ближайшие дни танк должен отправиться на линию боевого соприкосновения.

— Нам выдали новые Т-72Б3А с системой активной защиты «Арена-М» от противотанковых ракет, гранатометов и дронов, — показывает боевую машину командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков.

По словам офицера, систему уже испытали на полигонах, где она показала высокую эффективность против беспилотных летательных аппаратов.

Алексей пришел в армию добровольцем и работал ранее на танках разных поколений, совсем недавно «сдал» свой Т-80 и теперь осваивает новую машину.

Старший лейтенант Алексей Войков, командир роты Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Появления комплексов активной защиты ждали давно. Такие устройства должны обнаруживать и поражать на подлете противотанковые средства. Новая «Арена-М» позволяет уничтожать не только снаряды или боеприпасы гранатометов, но и малые беспилотники, которые сейчас стали чуть ли не основным противотанковым средством.

Уже в 2024 году на форуме «Армия» заявлялось об очередных модернизациях комплексов активной защиты с учетом новых угроз — дронов. Теперь такие системы начали поступать в подразделения, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.

— Машина только поступила из Нижнего Тагила, — рассказывает командир взвода Владимир Миронов. — Идут ее подготовка, обкатка, обслуживание на полигоне. Небольшие доработки вместе с сотрудниками завода, если необходимо, тоже производим. В общем, тренируемся и готовим машину к будущей боевой работе.

Под прикрытием мобильных огневых групп

Алексей Войков рассказывает о том, как новую технику будут использовать в боях.

— Танки в ходе выдвижения вперед прикрывают мобильные огневые группы. Позиции для боевых машин мы готовим заранее — устанавливаем там системы РЭБ, посылаем туда еще одну группу, которая контролирует небо. Откат с позиций осуществляется в обратном порядке, — рассказывает Алексей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Именно перемещение между укрытием и огневой позицией остается самым опасным этапом работы экипажа. В этот момент танк наиболее уязвим для атак беспилотников.

На этих отрезках комплекс активной защиты будет включать командир по сигналу разведки или детектора дронов, что поможет прикрыть боевую машину от подлетающих БПЛА. В таких условиях работа новой системы может быть критически важной.

Маскировка от БПЛА

Владимир Миронов тоже впервые работает с этой модификацией танка. Но за время СВО уже сменил несколько машин, включая и близкую по комплектации модель Т-72Б3М, на которой кроме боевой работы участвовал и в параде на День Победы.

Владимир подчеркивает, что его танкисты и он сам готовы и к работе с закрытых огневых позиций, и к ведению огня прямой наводкой.

Это не просто слова. Владимир и его экипаж до 2024 года участвовали в штурмовых действиях: входили на технике в населенные пункты, занятые врагом, и били по нему в упор.

Командир взвода и боевой машины Владимир Миронов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Я лично прямой наводкой всегда работал, сейчас учусь стрелять с закрытых огневых, — говорит он.

В мае 2024 года под Авдеевкой Владимир совершил два боевых выезда, во время одного из которых получил ранение.

— Тогда мы прямо в лесополосу к врагу заезжали и прикрывали нашу пехоту, которая высаживалась с БТР. Думаю, что с закрытых огневых позиций будет не сложнее работать, — уверен он.

Он обращает внимание и на другую сторону работы танкистов — постоянную борьбу с воздушной разведкой противника.

Даже на полигоне место стоянки танка не должно выдавать его присутствия. Как только машина занимает укрытие, экипаж сразу разравнивает граблями следы от гусениц. Такая на первый взгляд простая мера затрудняет обнаружение бронетехники с воздуха.

Боевой опыт

Оператор-наводчик Андрей Коновалов служит вместе с командиром с момента формирования подразделения в 2023 году. Они вместе проходили обучение и начинали боевую работу.

Андрей вспоминает один из самых тяжелых эпизодов службы. Во время боевого выхода танк попал под удар, командир получил ранение, а экипажу пришлось покидать машину.

Оператор-наводчик Андрей Коновалов Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Сидим, а мехвода всё нет. Я побежал к танку, а у него от удара заклинило люк, — вспоминает Андрей. — Я ему помогал, сверху давил — так получилось достать его из поврежденной машины.

После этого Андрей вновь вернулся к машине — уже за средствами связи и личным снаряжением. Лишь затем экипаж смог добраться до лесополосы, где находились наши военнослужащие. Там танкистам оказали первую помощь. Андрей забинтовал командира, у которого были множественные осколочные ранения вокруг глаз.

— Приборы наблюдения в танке выбило в тот момент, когда командир смотрел в них, — заканчивает рассказ Андрей. За этот боевой эпизод он получил орден Мужества.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Еще одна новинка, о которой нам сначала рассказывает Андрей, а потом уже демонстрирует на тренировке весь экипаж, — это специальное приложение для наведения танков при стрельбе с закрытых позиций. С его помощью после выхода на огневую командир ориентирует орудие в нужном направлении. Это позволяет значительно сократить время подготовки к открытию огня и отказаться от использования буссоли. Далее корректировка ведется уже с помощью беспилотников, которые наблюдают за результатами стрельбы.

Российский комплекс активной защиты стал первой в мире системой, которая способна прикрывать бронетехнику не только от артиллерийских снарядов и противотанковых управляемых ракет, но также от барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. На Т-72Б3А небезосновательно возлагаются большие надежды. Новый комплекс позволит существенно повысить живучесть боевых машин и безопасность экипажей, писали «Известия». Благодаря «Арене-М» танковые подразделения должны получить технологическое преимущество над противником.

Дмитрий Астрахань