Путин одобрил докапитализацию программы производства восьми Ил-114-300

Алиханов: Путин одобрил докапитализацию производственной программы на Ил-114-300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение по докапитализации производственной программы на восемь региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Иннопрома-2026".

"В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин", - сказал министр.

Алиханов пояснил, что выделенные средства будут направлены лизинговым компаниям на обеспечение льготного лизинга строительства самолетов Ил-114-300.

Глава Минпромторга отметил, что российские авиаперевозчики проявляют интерес к Ил-114-30, в том числе и авиакомпания "Аврора".

Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). На ПМЭФ в июне 2026 года было заключено соглашение о поставке Второму Архангельскому авиаотряду трех самолетов Ил-114-300 по льготному лизингу.