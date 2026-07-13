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ТАСС

Патрушев: беспилотные корабли необходимо интегрировать с "роями дронов"

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Глава Морской коллегии считает, что в таком случае они смогут стать мощной ударной силой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой, особенно если они будут интегрированы с роями дронов. Такое мнение выразил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU в честь своего 75-летия.

"Нужно смотреть в будущее. Анализировать облик возможных морских конфликтов. На Черном море активно воюют безэкипажные катера. Но посмотрите, в США уже спущены на воду первые безэкипажные корабли", - отметил глава Морколлегии.

Это, по словам помощника президента, уже "принципиально иная реальность". Если безэкипажные катера во многом ограничены в действиях в силу своей мореходности, автономности, энергетических установок, то безэкипажные корабли могут решать задачи в дальней морской и океанской зоне, пояснил он.

"Если же флотилии таких [безэкипажных] кораблей будут с помощью искусственного интеллекта интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто", - подчеркнул Патрушев.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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