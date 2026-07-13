Минобороны сообщило, что Россия способна поражать любые цели на Украине

Владимир Зеленский распорядился «стянуть» в Киев все западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны РФ. Однако российские ракеты гарантированно преодолевают любые средства ПВО и ПРО, которые Украина получила от западных партнеров, подчеркнуло ведомство. По информации телеканала France24, Киев столкнулся с дефицитом снарядов к комплексам Patriot — имевшиеся запасы ракет-перехватчиков полностью исчерпаны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разместить в Киеве почти все имеющиеся в его распоряжении западные системы противоракетной обороны, сообщило Минобороны РФ.

«Зеленский сейчас стянул [в Киев] практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны»,

— говорится в сообщении.

Ведомство по итогам анализа результатов применения высокоточного оружия для поражения военной инфраструктуры на Украине подчеркнуло, что российские ракеты гарантированно преодолевают любые средства противоракетной или противовоздушной обороны, которые западные спонсоры передали Зеленскому.

«При этом речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве», — уточнило Минобороны РФ.

Российское оборонное ведомство отметило высокую результативность групповых ударов высокоточным оружием по украинской портовой инфраструктуре. Под аналогичные удары попадают и суда, которые доставляют оружие и военную технику для нужд украинской армии.

Успешные удары по двум военным заводам в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле, нанесенные в ночь на 11 июля, вновь доказали способность Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, добавило Минобороны.

6 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Зеленский использует Киев как место складирования боеприпасов и концентрации военных производств. По его словам, военные склады и предприятия «стянуты в [украинскую] столицу под зонтик ПВО».

«Крайняя необходимость»

Размещенные на Украине средства ПВО не сумели перехватить российские баллистические ракеты 11 июля, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. Как выяснил France24, защиту украинской инфраструктуры от российских баллистических ракет затрудняет дефицит ракет к системам ПВО Patriot — они «полностью закончились».

По информации телеканала, Киев испытывает трудности с приобретением новых перехватчиков, поскольку другие страны, в основном в Европе, срочно пытаются пополнить свои собственные запасы.

«Существует длинная очередь стран, ожидающих заветных перехватчиков», — сказал британский специалист по военно-воздушным силам Джастин Бронк.

Кроме того, фиксируется «огромный спрос» со стороны Южной Кореи, Японии и стран Ближнего Востока. Ничто не гарантирует, что Украина будет приоритетной среди клиентов, ожидающих получения ракет-перехватчиков, подчеркнул France24.

Инфографика ЗРК Patriot. Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

На этом фоне президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет к системам ПВО Patriot. Однако реализация подобного предложения «не будет ни простой, ни быстрой», предупреждает Bloomberg.

«На создание ракеты для Patriot уходят годы, а это значит, что украинское производство этих перехватчиков не начнется в ближайшие сроки»,

— говорится в публикации.

France24 считает, что для получения конкретных результатов «могут потребоваться годы».

Однако Киев столкнется с «определенными вызовами», уже начиная со строительства завода на своей территории. Как сообщает украинский телеканал ТСН, предприятие станет «главной целью для россиян, как только они его найдут».

Новая реальность

В ночь на 11 июля киевляне услышали взрывы раньше, чем раздалась воздушная тревога, сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев 24».

«Баллистические ракеты очень плохо фиксируются, хуже, чем крылатые в начале своего пуска. Поэтому сигнал воздушной тревоги раздался уже после того, как первые взрывы прогремели в столице. К сожалению, это те реалии, которые сегодня у нас есть», — сказал он.

По его словам, российские войска расположили пусковые установки ближе к границе, поэтому баллистические ракеты долетают до Киева менее, чем за три минуты. Такой период времени слишком мал для того, чтобы система оповещения успела отреагировать, добавил Братчук.

Михаил Синев