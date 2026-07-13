«Понадобится 80–100 тыс. человек». Как может быть «закрыто» небо над Украиной

Полковник Ходаренок: закрытие неба над Украиной приведет к мировой войне

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может ввести бесполетную зону над Украиной. Владимир Зеленский еще с 2022 года просит Запад «закрыть небо» над своей страной. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разобрался, как это может быть реализовано на практике.

История бесполетных зон

Как известно, бесполетные зоны впервые появились в 1990-х годах. К примеру, после войны в Персидском заливе в 1991 году Соединенные Штаты вместе с другими странами Коалиции установили две бесполетные зоны в Ираке. Северная бесполетная зона была предназначена для предотвращения нападений на курдов со стороны иракского режима Саддама Хусейна, а южная — для защиты шиитского населения Ирака.

Учредить подобные зоны для Соединенных Штатов было относительно нетрудно. Вооруженные силы Ирака к тому времени были разгромлены наголову, от военно-воздушных сил и войск ПВО у Саддама Хусейна остались рожки да ножки, да и сил и средств для контроля этих областей воздушного пространства Соединенным Штатам и их союзникам требовалось не так уже и много. То есть установить бесполетные зоны, когда противник после сокрушительного разгрома лежит в нокауте и практически не подает признаков жизни, относительно нетрудно.

В дальнейшем бесполетные зоны учреждались в Боснии и Герцеговине (1993–1995 годы) и в Ливии (2011, 2018 и 2019 годы). Говорить о том, что в этих случаях США и их союзники по НАТО имели дело с противником, примерно равным им по боевым и оперативным возможностям, означает сильно грешить против истины. В подобных условиях и учреждать подобные зоны было легко, и задача контроля воздушного пространства не представляла для США особого труда. По сути дела, все это происходило в ходе избиения стран, которые ничего не могли противопоставить военной мощи США и НАТО.

А вот попробуй, установи бесполетную зону или «закрой небо» над Украиной, если в этом конфликте участвует страна, у которой больше всего в мире ядерных боеприпасов всех типов и которая при необходимости, особо не раздумывая, пустит их в ход.

Что значит «закрыть небо»?

Да и строго говоря, термин «бесполетная зона» и уж тем более выражение президента Украины Владимира Зеленского «закрыть небо» на язык боевого применения сил и средств противовоздушной обороны практически не переводятся.

Что значит «закрыть небо»? Это означает иметь такие группировки сил и средств ПВО, которые позволяют отразить удар средств воздушного нападения противника и при этом не допустить существенного ущерба обороняемым объектам. То есть иметь развитую систему радиолокационной разведки, систему зенитного ракетного и истребительного авиационного прикрытия.

Начнем с авиации ВСУ. Чтобы она эффективно действовала в небе Украины, надо дополнительно развернуть на территории государства как минимум еще 8–10 истребительных авиационных полков (4–5 тиакр — тактических истребительных авиационных крыльев Объединенных ВВС НАТО), то есть примерно 300 боевых машин).

Причем вместе со всем наземным персоналом и необходимыми запасами авиационных средств поражения. Действиями авиачастей с территории Польши или Румынии эту задачу решить нельзя. Надо развертывать полки (крылья) непосредственно на территории Украины. И это возможно только за счет ОВВС НАТО, то есть необходимо перебрасывать на территорию Украины авиационные части (соединения) с территории государств-участников НАТО. В этом случае надо серьезно модернизировать саму систему управления боевой авиацией на Украине, так как она не готова ни к приему такого количества самолетов, ни тем более к управлению ими.

Военные истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии принимают участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии - в воздушном пространстве Литвы, 12 сентября 2023 года. Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Количество зенитных ракетных частей и соединений, которые надо будет также перебросить из Западной Европы на территорию Украины, еще больше — порядка 12-15 (и это минимальные, что называется, пороговые значения). В этом случае речь пойдет исключительно о французских, германских, польских и пр. полках и бригадах. На Украине для такого усиления зенитного ракетного прикрытия объектов страны и вооруженных сил нет ни техники, ни подготовленного личного состава.

А начинать надо с доведения системы радиолокационной разведки и системы управления до требуемого уровня, чтобы эффективно управлять подобными группировками.

Сколько на все это потребуется личного состава (генералов, офицеров, сержантов, солдат)? По самым приблизительным подсчетам, не менее 80–100 тыс. человек, причем эту численность надо изыскать исключительно за счет вооруженных сил США и государств-участников НАТО. Пойдут ли они на это? Отправят своих бойцов в зону СВО? Это вопрос, на который пока нет ясного ответа.

Разумеется, если бы все это стало реальностью (подобные перегруппировки и создание качественно иной системы ПВО Украины), то мечты Владимира Зеленского о «закрытии неба» могли бы до определенной степени и сбыться. Но вот реально ли это все будет на практике — отправка таких контингентов войск и сил, такого количества боевой техники объединенных вооруженных сил НАТО в воюющую страну?

А это означает уже не участие в конфликте на Украине стран Запада на уровне прокси-сил, которые сейчас представляют собой ВСУ, а

полномасштабное включение Запада в войну со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть весьма и весьма скорое применение ядерного оружия (для начала тактического).

Вот что означают мечты Зеленского о «закрытии неба» на практике. А по-другому реализовать грезы президента Украины никак нельзя.

Можно вот только таким способом — стратегическими перегруппировками сил и средств ПВО Запада и их последующим развертыванием на территории Украины. А это автоматически приведет к войне России с НАТО. Пока не похоже, чтобы подобный сценарий устраивал Вашингтон и Брюссель.

Михаил Ходаренок

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).