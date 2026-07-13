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Военное обозрение

Германия оплатила самый крупный заказ на беспилотники для Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Германия оплатит закупку для Украины 50 тысяч беспилотников, у Берлина нашлись «лишние» 90 млн евро для Зеленского. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на источники.

Германия, являющаяся сейчас самым главным спонсором бандеровского режима, приняла решение профинансировать закупку для Киева 50 тысяч ударных беспилотников. Сделка не афишируется, немецкие деньги пойдут украинской компании SkyFall, которая обязуется на них изготовить и отправить на фронт 50 тысяч FPV-дронов Shrike с американским программным обеспечением.

Как подчеркивается, это одна из крупнейших закупок беспилотников для Киева иностранными спонсорами. В компании-производителе подтверждают участие Германии в закупке беспилотников, но детали раскрывать отказались. Известно, что часть дронов уже изготовлена и отправлена украинской армии, другая часть поступит в ВСУ до конца года.

Американская компания Auterion, чье программное обеспечение ставится на украинские дроны, заявляет, что в общей сложности ей заказали 100 тысяч дронов для Украины, которые необходимо будет поставить в этом году. Сюда же можно прибавить 150 тысяч дронов от Великобритании, которые Лондон также поставит в этом году.

Как уже неоднократно говорилось, на бандеровский режим работает практически вся Европа, поэтому Зеленский не беспокоится о беспилотниках.

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