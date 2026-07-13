Варшава готова модернизировать для Киева истребители МиГ-29, но не за свой счёт

Источник изображения: topwar.ru

Польша готова помочь Украине с ремонтом и модернизацией истребителей МиГ-29, но не бесплатно. Как заявили в Варшаве, времена бескорыстной помощи уже прошли.

Варшава и Киев возобновили переговоры по возможной поставке Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотные технологии. Однако украинская сторона выразила тревогу в связи с техническим состоянием польских самолетов, заявляя о необходимости их ремонта и модернизации перед передачей. Варшава на это согласилась, но с условием, что все работы оплатит Украина.

Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, у Польши есть возможности модернизировать истребители согласно требованиям Киева, но делать это за свой счет она не будет. Так что Киеву нужно искать средства, возможно, у своих европейских союзников.

Мы открыты для обсуждения, если Украина увидит необходимость модернизации, мы можем помочь в максимально возможной степени, но расходы здесь лягут на плечи украинского государства или стран-союзников, которые захотят их покрыть.

Ранее сообщалось, что Украина намерена получить от Польши «не менее» девяти истребителей МиГ-29 еще советской сборки, на конец 2024 года в польских ВВС числилось одиннадцать МиГ-29, из них девять «одиночек» и два учебно-боевых двухместных. По состоянию информации нет.