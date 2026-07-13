«Второе дыхание» для ракет ЗРК «Оса-АКМ»

Белорусские оружейники успешно выполняют ремонт зенитных управляемых ракет семейства 9М33

Военные конфликты первой четверти 21-го века показывают, что традиционные тактики ведения боевых действий нуждаются в учете новых военно-технических реалий, таких как использование БПЛА и роботизированных платформ, а также кибернетических атак и информационных войн.

В минобороны Беларуси отмечают, что в ходе современных военных конфликтов на первые позиции выходит новое средство вооруженной борьбы - беспилотные летательные аппараты.

Разведывательные и ударные дроны, а также БПЛА малых типов, способные работать на расстоянии до нескольких десятков километров, наносят значительный ущерб военной технике, сдерживая мобильность сухопутных соединений на поле боя, а также личному составу, участвующему в боевых действиях вдоль линии боестолкновения.

Зенитная управляемая ракета семейства 9М33. Источник: Дзяржкамваенпрам

Не случайно специалисты войск ПВО белорусской армии в ходе учебно-боевой работы задействуют для решения этих задач военно-технический потенциал и радиолокационное оборудование стоящих на вооружение ВС Беларуси зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ».

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является модернизацией ЗРК «Оса», выпускаемого в 70-80-е годы 20-го века специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол» (сегодня входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»).

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Источник: Дзяржкамваенпрам

В связи с тем, что у зенитных управляемых ракет семейства 9М33 для боевых машин из состава ЗРК «Оса» полностью истек эксплуатационный ресурс, белорусское предприятие «2566 ЗРРЭВ» успешно выполняет ремонт этих изделий.

Белорусские оружейники создали уникальный комплекс оборудования для резки и сварки корпусов ракет, разработав для этих целей специальные инструменты.

«Главная технологическая трудность – неразборный сварной корпус приборного отсека, серьезно затрудняющий доступ к радиоэлектронной аппаратуре. Специалисты предприятия успешно справились с этой проблемой», - рассказали в пресс-службе Госкомвоенпрома Беларуси.

Главным достижением инженеров предприятия «2566 ЗРРЭВ» стало решение критической задачи по обеспечению надежного герметичного шва при минимальном нагреве внутренней поверхности отсека. Такое решение полностью исключает повреждение чувствительной аппаратуры.

Ремонтный процесс зенитных управляемых ракет отличается сложностью и включает ряд этапов. Специалисты проводят диагностику неисправных блоков и узлов, затем разрезают и вскрывают приборный отсек, проводят демонтаж и дефектацию блоков, осуществляют ремонт и настройку параметров бортовой аппаратуры.

Затем проводится обратная сборка изделия и герметичная сварка корпуса. После этого происходит обновление лакокрасочного покрытия и маркировки, и проводится итоговая проверка на специальном испытательном оборудовании.

«Предприятие не останавливается на достигнутом: параллельно идут работы по модернизации ракет, направленные на повышение боевых возможностей и улучшение их тактико-технических характеристик. Все поставленные задачи решены в полном объеме. Неоднократные боевые пуски наглядно подтверждают успешность и высокое качество выполняемого ремонта», - отмечают в пресс-службе Госкомвоенпрома Беларуси.

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Источник: https://kupol.ru/

Добавим, что ЗРК «Оса-АКМ», стоящие на вооружении российской армии, успешно работают в зоне проведения специальной военной операции. Легендарные средства ПВО позволяют расчетам уничтожать малогабаритные разведывательные дроны украинских боевиков на расстоянии более 10 км и на высоте более 5 км.

Еще одно важное преимущества ЗРК «Оса-АКМ» - отличная проходимость этих боевых машин, которая дает возможность зенитчикам быстро перемещаться вблизи линии боестолкновения, осуществляя перезарядку боекомплекта, и, при необходимости, уходить от средств воздушного поражения противника.