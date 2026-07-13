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Российские удары по АЗС, подстанциям, локомотивам и т. д. будут только нарастать, Киеву необходимо готовиться к тому, что на глубину до 100 километров от линии фронта будет выноситься буквально всё. Об этом заявил украинский военный эксперт, а по совместительству и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Зеленский кичится ударами по России, преподнося своим союзникам это чуть ли не как окончательную победу. Однако в эту игру можно играть вдвоем, что и показала Москва, вынося автомобильные заправки в прифронтовой зоне, а также нанося удары по критической инфраструктуре. При этом удары количество ударов только нарастает, Бескрестнов призывает украинцев готовиться к худшему.

Надо готовиться к тому, что они будут атаковать на глубину 100 километров всё, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности.

Как отмечают украинские ресурсы, в стокилометровой зоне находится множество крупных городов, включая Запорожье и южную часть Днепропетровска. И это не считая Харькова, Херсона и Сум. Российские беспилотники начали долетать и до Киева, уже известно об одной из уничтоженных АЗС рядом со столицей Украины.