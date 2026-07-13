Четырёхствольный пулемёт ЯкБ-12.7 против дронов и трудности его освоения

Источник изображения: topwar.ru

Крупнокалиберный пулемет сам по себе является серьезным оружием, а если он еще и четырехствольный, то тем более. Что и доказывает видео, снятое на одном из военных полигонов.

Российские мобильные огневые группы получили на вооружение четырехствольный пулемет ЯкБ-12.7 калибра 12,7 мм, разработанный специально для установки на боевые вертолеты Ми-24. В ходе СВО пулемет «приземлили» и начали устанавливать на различные наземные платформы, начиная от пикапов и заканчивая МТ-ЛБ. Вертолетный пулемет начал выступать в роли оружия для борьбы с беспилотниками.

Однако и на земле проявился один очень важный недостаток этого оружия, пулемет оказался чрезмерно мощным. Четырехствольный пулемет калибра 12,7 мм с вращающимся блоком стволов обладает мощнейшей разрушительной силой. Это отмечали советские вертолетчики, летавшие на Ми-24 с данным пулеметом. Из воспоминаний служивших в Афганистане пилотов, данный пулемет с дистанции 1000 метров буквально вскрывал полуметровые земляные укрытия душманов.

Теперь эту мощь применяют на земле. Естественно, для стрельбы из этого пулемета необходимо пройти обучение. Вот как раз об этом снятый на одном из полигонов ролик.