В Казани представили тестируемый в зоне СВО дрон «Альбатрос-У».

Дрон «Альбатрос-У» с боевой частью десять килограммов показали в Казани

Новый беспилотник «Альбатрос-У» с размахом крыльев три метра, оснащенный тепловизором и пневматической катапультой, уже проходит активные испытания в зоне проведения спецоперации.

На международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем "Дрон экспо - 2026" в Казани продемонстрировали новейший дрон-камикадзе "Альбатрос-У". Аппарат способен нести полезную нагрузку весом 10 килограммов и уже проходит испытания в зоне спецоперации.

"Это беспилотник-камикадзе, который может нести полезную нагрузку массой 10 кг. Взлетная масса 'Альбатроса-У' составляет 30 кг, размах крыльев - 3 м. Взлет осуществляется с помощью пневматической катапульты. Оснащен тепловизионной камерой. Уже проходит испытания в зоне СВО", - рассказал ТАСС представитель компании ООО "Альбатрос". По его словам, аппарат может применяться как самостоятельно, так и в связке с другими дронами компании, которые служат ретрансляторами связи.

"Дрон экспо - 2026" проходит с 8 по 10 июля в столице Татарстана на площадке выставочного центра "Казань Экспо". На выставке свыше 200 ведущих компаний из более чем 20 стран представляют новейшие разработки в области беспилотных систем и комплектующих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на проходящей в Казани выставке беспилотных систем разработчики продемонстрировали боевой гексакоптер "Ночная ведьма".

В мае текущего года в зоне специальной военной операции прошел апробацию новый наземный дрон "Штурмовик". Ранее на вооружение Российской армии поступил новейший разведывательный беспилотный комплекс "Альбатрос М5".

Тимур Шайдуллин