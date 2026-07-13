Войти
Деловая газета "Взгляд"

ВМС Индии пополнились новейшим стелс-фрегатом с российскими ракетами

534
0
0
Корабль проекта 17A ВМС Индии
Корабль проекта 17A ВМС Индии.
Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии включили в состав Восточного флота новый фрегат «Махендрагири» – шестой корабль проекта 17A, построенный в Индии с применением технологий «стелс», который может быть оснащен ракетами российско-индийского производства BrahMos. Церемония состоялась в городе Вишакхапатнам на востоке страны с участием министра обороны Раджнатха Сингха.

Индийские военно-морские силы официально включили в состав Восточного флота шестой корабль проекта 17A, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

"Махендрагири способен одновременно противостоять угрозам с воздуха, с моря и из-под воды", – отметил глава военного ведомства. Сингх добавил, что новый стелс-фрегат планируется оснастить сверхзвуковыми ракетами класса поверхность – поверхность BrahMos. Корабль спроектирован местным конструкторским бюро и построен на верфи в Мумбаи, при этом доля отечественных компонентов превышает 75%.

Судно оборудовано передовыми системами вооружения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет эффективно решать задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также проводить спасательные и гуманитарные операции. Ракеты BrahMos разработаны российским предприятием совместно с индийскими специалистами и предлагаются на экспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское командование запланировало оснастить все новые корабли первой линии ракетами BrahMos.

Военно-морские силы страны ввели в строй два аналогичных фрегата проекта 17А.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 19:31
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 10:28
  • 16271
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"
  • 11.07 15:21
  • 4156
Оценка Советского периода в истории России.
  • 11.07 09:56
  • 1
Ядерная ловушка
  • 11.07 01:14
  • 1
Российский «Курьер» прикрыл войска БАГом