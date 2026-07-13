ВМС Индии пополнились новейшим стелс-фрегатом с российскими ракетами

Военно-морские силы Индии включили в состав Восточного флота новый фрегат «Махендрагири» – шестой корабль проекта 17A, построенный в Индии с применением технологий «стелс», который может быть оснащен ракетами российско-индийского производства BrahMos. Церемония состоялась в городе Вишакхапатнам на востоке страны с участием министра обороны Раджнатха Сингха.

Индийские военно-морские силы официально включили в состав Восточного флота шестой корабль проекта 17A, передает ТАСС. Торжественная церемония прошла в городе Вишакхапатнам при участии министра обороны страны Раджнатха Сингха.

"Махендрагири способен одновременно противостоять угрозам с воздуха, с моря и из-под воды", – отметил глава военного ведомства. Сингх добавил, что новый стелс-фрегат планируется оснастить сверхзвуковыми ракетами класса поверхность – поверхность BrahMos. Корабль спроектирован местным конструкторским бюро и построен на верфи в Мумбаи, при этом доля отечественных компонентов превышает 75%.

Судно оборудовано передовыми системами вооружения и радиоэлектронной борьбы. Это позволяет эффективно решать задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также проводить спасательные и гуманитарные операции. Ракеты BrahMos разработаны российским предприятием совместно с индийскими специалистами и предлагаются на экспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское командование запланировало оснастить все новые корабли первой линии ракетами BrahMos.

Военно-морские силы страны ввели в строй два аналогичных фрегата проекта 17А.

Дмитрий Зубарев