Японское агентство JAXA испытало прототип многоразовой ракеты

Агентство JAXA испытало экспериментальный аппарат многократного взлета и посадки

Японские специалисты провели первое летное испытание экспериментального аппарата RV-X, создаваемого в рамках масштабной программы разработки новой многоразовой ракеты.

Японское аэрокосмическое агентство JAXA провело первое летное испытание экспериментального аппарата в рамках разработки многоразовой ракеты, передает РИА "Новости". Аппарат поднялся примерно на 11 метров и успешно приземлился.

Испытание прошло в субботу на специализированном полигоне в городе Носиро префектуры Акита. Экспериментальный аппарат RV-X поднялся на заданную высоту, затем переместился в горизонтальном направлении примерно на 16 метров и совершил посадку. Весь полет продолжался около 40 секунд.

Сам аппарат представляет собой конусообразную конструкцию высотой около 7,3 метра. Он оснащен специальным двигателем, предназначенным как для взлета, так и для контролируемой посадки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля японский зонд "Хаябуса-2" успешно пролетел мимо астероида Торифунэ.

Месяцем ранее агентство JAXA провело запуск модифицированной тяжелой ракеты H3 без твердотопливных ускорителей

В феврале Китай вывел на орбиту собственный многоразовый экспериментальный аппарат для мирных миссий.