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Деловая газета "Взгляд"

В Турции назвали спекуляциями слухи о перепродаже российских С-400

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Зенитная ракетная система С-400 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Зенитная ракетная система С-400 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Власти Турции опровергли слухи о перепродаже российских зенитных систем С-400

Правящая партия Турции опровергла информацию о возможной перепродаже российских зенитных ракетных систем С-400 третьим странам в обмен на истребители F-35.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Хасан Ялчин назвал спекуляциями сообщения о передаче российских комплексов С-400 другим государствам, передает ТАСС. Он также отверг связь этого вопроса с возвращением Анкары в американскую программу по производству истребителей F-35.

"Обсуждаются различные спекуляции. Вопрос С-400 абсолютно не связан с проблемой F-35. <…> Если вновь возникнет вопрос продажи [С-400] другой стране, то можно будет провести переговоры с Россией и страной-покупателем. Но обсуждать эти вещи сейчас, основываясь на спекуляциях, мне кажется не очень разумным", – заявил политик в эфире местного канала.

Ранее турецкая пресса сообщила о возможной перепродаже систем ПВО одной из стран Персидского залива, среди которых назывались ОАЭ и Катар. Официальная Анкара эти данные пока не комментировала.

Турция приобрела четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вследствие этой сделки Соединенные Штаты исключили республику из программы разработки истребителей нового поколения F-35.

Ранее в субботу МИД Турции призвал к конструктивным переговорам с Россией по С-400.

Накануне турецкая газета Hurriyet опубликовала данные о тайной продаже комплексов С-400 одному из государств Персидского залива.

В Кремле назвали тему возможной перепродажи этих вооружений сверхчувствительной.

Мария Иванова

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Страны
Катар
ОАЭ
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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