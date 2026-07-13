Почему Трампу не удается разблокировать Ормузский пролив? (Die Welt, Германия)

Welt: переговоры остаются последним реальным способом разблокировать Ормуз

Ставка Трампа на быструю дипломатию в конфликте с Ираном не сыграла, пишет Welt. В результате Вашингтон оказался перед суровым выбором: ввязываться в тяжелую войну за Ормузский пролив прямо накануне выборов или же пытаться силой принудить Тегеран к переговорам.

Грегор Швунг (GregorSchwung)

Президент США полагал, что ему удалось предотвратить дорогостоящие последствия войны с Ираном к ноябрьским выборам. Теперь боевые действия возобновились. У Трампа остается несколько вариантов, но ни один из них не сулит ничего хорошего.

Дональд Трамп сразу понял, к каким последствиям может привести новая эскалация на Ближнем Востоке. "Цена на нефть снизится", — заверил он в кулуарах саммита НАТО в Анкаре. Всего за несколько часов до этого Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Этому предшествовали нападения на танкеры в Ормузском проливе, после которых американские военные нанесли удары по иранским объектам.

Следующей ночью иранские ракеты вновь поразили цели на Ближнем Востоке. США ответили новыми ударами. Вопреки прогнозу Трампа, нефть подорожала, а фондовый рынок пошел вниз. Опасения по поводу эскалации вернулись практически сразу.

Теперь Трамп вновь столкнулся с проблемой, которую считал решенной после заключения рамочного соглашения в июне. Непопулярная война незадолго до важных промежуточных выборов в конгресс снова оказывается в центре внимания избирателей и еще сильнее разгоняет и без того высокие цены.

Все началось во вторник, когда были атакованы три танкера. Они проходили через Ормузский пролив не в территориальных водах Ирана, а у побережья Омана.

Тегеран расценил это как нарушение меморандума о взаимопонимании с США. В документе говорится, что Иран обеспечивает "безопасный проход" через Ормузский пролив. Однако Тегеран настаивает, что суда должны следовать по установленным им маршрутам, поскольку пролив слишком узок.

В Вашингтоне опасаются, что Тегеран пытается установить в проливе собственный режим судоходства, чтобы в будущем взимать плату за проход. Иран не взял на себя ответственность за удары, однако многие предполагают, что за ними стоит именно Тегеран.

После этого США нанесли удары более чем по 100 объектам в Иране, а Трамп объявил перемирие завершенным. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали рамочное соглашение. Оно продлевало на 60 дней действовавшее с апреля прекращение огня и предоставляло обеим сторонам время для переговоров по ядерной программе.

Для Трампа соглашение стало удобным выходом из непопулярной войны. Ожидалось, что урегулирование приведет к постепенному снижению напряженности на нефтяных рынках. Удешевление топлива должно было помочь республиканцам на и без того непростых промежуточных выборах в ноябре.

В ночь на четверг последовали новые атаки. Иран выпустил ракеты по американским базам в Катаре, Кувейте и Бахрейне. Иордания, где также находятся военные объекты США, сообщила о перехвате иранских ракет. В ответ американские военные атаковали более 90 целей в Иране.

Без перемирия у президента США остаются лишь невыгодные варианты. Новостной портал Axios сообщил, что Белый дом готовится к боевым действиям продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель. Однако открыть Ормузский пролив таким способом, вероятно, не удастся.

Для этого потребовалось бы возвращение к интенсивным боям, которые велись весной, чтобы еще сильнее сократить иранский ракетный арсенал. Военно-морским силам США пришлось бы также сопровождать торговые суда. Оба решения повлекли бы за собой огромные политические издержки.

Согласно июньскому опросу телеканала Fox News, 58% американцев считают войну с Ираном ошибкой. Правильным решением этот конфликт назвал 41% респондентов. 87% считают важным избегать затяжного конфликта, причем для 59% из них это "крайне важно".

Таким образом, переговоры остаются единственным реалистичным способом вновь разблокировать Ормузский пролив. Сам Трамп, выступая с резкими выпадами в адрес Тегерана, не стал окончательно закрывать эту возможность. Он заявил, что его представители могут продолжать переговоры. Однако тут же назвал их пустой тратой времени, а иранское руководство охарактеризовал как "подонков" и "злых людей".

Новый раунд переговоров пока не планируется. Трамп предположил, что иранцы считают, что находятся в более сильной переговорной позиции.

"На переговорах они соглашаются с тем, чтобы отказаться от своих ядерных материалов, а затем публично заявляют, будто мы этого не обсуждали", — пожаловался он в Анкаре.

Теперь стратегия, по всей видимости, заключается в том, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки с помощью новых ударов.

"Мы их немного потреплем, чтобы они поняли, что мы настроены серьезно", — приводит портал Axios слова американского чиновника.

Удастся ли добиться такого результата, теперь зависит от того, у какой стороны хватит выдержки.