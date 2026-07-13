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Французский адмирал Пьер Вандье рассказал, как НАТО планирует воевать с Россией

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Французский адмирал Пьер Вандье рассказал о новой стратегии НАТО по сдерживаю России. Суть проста: сдерживание за счет лишения противника возможности действовать. Альянс признал: дорогое оружие не произвести массово. Теперь в приоритете другое.

НАТО работает над развитием высокоточных средств поражения большой дальности. Это означает, что в ближайшие месяцы и годы мы закупим огромное количество боеприпасов, которые позволят нам наносить удары снова и снова.

Это один из способов сдерживания за счёт лишения противника возможности действовать. Любое крупное скопление войск окажется в зоне массированного огневого поражения. Именно этого нам и нужно добиться.

Сегодня у нас уже есть средства для нанесения ударов на большую глубину — сложные, высокоточные и дорогие системы. Но мы понимаем, что не можем производить их массово.

Поэтому такое оружие, необходимое для поражения хорошо защищённых целей, мы дополним большим количеством дешёвых боеприпасов. Это позволит нам постоянно оказывать давление на противника на линии фронта.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
Франция
Проекты
NATO
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