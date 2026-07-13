Сможет ли Трамп втянуть НАТО в конфронтацию с Ираном? (Al Hadath, Ирак)

Al Hadath: итог войны США с Ираном определит будущее НАТО

Односторонние военные решения США меняют правила игры на Ближнем Востоке и их взаимоотношения с союзниками, пишет Al Hadath. Именно поэтому окончательный итог этого конфликта определит не судьбу Тегерана, а будущее самой НАТО.

Таир аль-Аджеели (الدكتور ثائر العجيلي)

Стратегическое введение

Сегодня стратегический вопрос уже выходит далеко за рамки вероятности нового военного столкновения между СШАи Ираном. Он затрагивает более глубокую проблему — саму природу западных альянсов и пределы взаимных обязательств в эпоху, когда односторонние решения становятся все более распространенным явлением, а национальные интересы все чаще берут верх над традиционными принципами союзнической солидарности. С каждой новой эскалацией, инициированной Вашингтоном, вновь встает принципиальный вопрос: способен ли президент США превратить собственное военное решение в коллективное решение в рамках НАТО, или же правовые нормы и политические механизмы альянса по-прежнему устанавливают пределы, не позволяющие превратить его в инструмент реализации войн, выбранных исключительно Соединенными Штатами?

В основе настоящего доклада лежит предположение, что нынешний кризис является не только испытанием сдерживающих возможностей Вашингтона и Тегерана, но и своеобразной проверкой будущего характера отношений между американским руководством и его европейскими союзниками. Одновременно он ставит вопрос о способности НАТО сохранять собственную идентичность как оборонительного альянса в условиях растущего давления со стороны изменяющейся международной обстановки. Исходя из этого, в докладе предпринимается попытка определить пределы обязательств НАТО, проанализировать динамику текущей эскалации и рассмотреть возможные сценарии дальнейшего развития кризиса, а также его потенциальные последствия для западной архитектуры безопасности.

1. Правовая и стратегическая основа НАТО: между коллективной обороной и войнами по выбору

Организация Североатлантического договора изначально основывается на четком принципе: это оборонительный альянс, созданный для защиты государств-членов от внешней агрессии. Его правовая и политическая основа не предусматривает предоставления отдельному государству-члену права принуждать союзников к участию в наступательных военных операциях, продиктованных исключительно национальными интересами или односторонними политическими решениями. Поэтому любое решение Соединенных Штатов усилить давление на Иран является суверенным выбором Вашингтона и само по себе не создает автоматических обязательств для остальных союзников по альянсу.

Правовой основой этой концепции является 5-я статья Вашингтонского договора 1949 года. В его основе закреплен принцип коллективной обороны в случае вооруженного нападения на одно из государств-членов, однако он не представляет собой постоянный мандат на ведение превентивных войн или проведение военных операций, выходящих за рамки непосредственной обороны. Поэтому любое противостояние с Ираном с юридической и стратегической точки зрения может рассматриваться как "война по выбору", что принципиально отличается от конфликтов, возникающих в ответ на прямую угрозу территории альянса или его непосредственной безопасности.

С политической точки зрения механизм принятия решений в НАТО основан на принципе консенсуса, который сохраняет за европейскими союзниками широкие возможности для оценки собственных стратегических приоритетов и национальных интересов до принятия решения о военном участии. В условиях сохраняющейся зависимости Европы от устойчивости энергетических рынков, обеспокоенности перспективой новых миграционных кризисов и угрозы расширения нестабильности на Ближнем Востоке, такие европейские центры принятия решений, как Берлин, Париж и Рим, скорее будут стремиться к сдерживанию эскалации, нежели к ее дальнейшему развитию.

Более того, подход президента Трампа, основанный на принципе "Америка прежде всего" и рассматривающий альянс преимущественно как механизм распределения бремени, а не как всеобъемлющее стратегическое партнерство, заставил многие европейские государства возобновить дискуссию о необходимости "стратегической автономии". В результате они начали уделять больше внимания развитию собственных оборонных потенциалов, стремясь снизить уязвимость перед возможными колебаниями и непредсказуемостью американской политики.

Таким образом, ключевой вопрос заключается не столько в способности Соединенных Штатов использовать свою военную силу против Ирана, а сколько в их возможности преобразовать собственное национальное решение в коллективное обязательство в рамках НАТО. Именно эта динамика и впредь будет определяться международным правом и национальными интересами государств, а не волей какой-либо конкретной американской администрации.

2. Информация об агрессии США против Ирана

Недавняя военная эскалация показывает, что политика США постепенно смещается от политического и экономического давления к ограниченному применению военной силы как способу повлиять на условия будущих переговоров. Вашингтон стремится увеличить давление на Иран из-за его региональной и ядерной политики, при этом избегая полномасштабной наземной войны, которая не соответствует заявленным целям американской администрации.

Текущие действия показывают, что целью не является оккупация территории Ирана или смена его режима. Речь, скорее, идет о нанесении точечных ударов по военной инфраструктуре и объектам, связанным с ядерной программой, ракетными возможностями и отдельными командно-контрольными центрами. Такая стратегия направлена на ограничение способности Ирана формировать новые механизмы сдерживания в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

В то же время военная эскалация остается тесно связанной с переговорным процессом. Вероятно, она является частью более широкой стратегии, основанной на применении силы для улучшения переговорных позиций и возвращения Тегерана за стол переговоров на менее выгодных для него условиях. Целью такого подхода является достижение более жестких договоренностей по вопросам ядерной программы Ирана, его ракетных возможностей и роли поддерживаемых им вооруженных групп в регионе.

Вашингтон также пытается расширить международное давление на Тегеран, привлекая к этому процессу ключевых мировых игроков, в первую очередь Китай. Такой подход связан с пониманием того, что Пекин имеет значительное экономическое и политическое влияние, которое могло бы подтолкнуть Тегеран к более прагматичным вариантам. Это позволило бы ограничить развитие кризиса и избежать его перерастания в полномасштабное региональное противостояние, способное поставить под угрозу стабильность энергетических рынков и безопасность международных морских маршрутов.

3. Проверка "соглашения в Люцерне" на фоне военной эскалации

Недавняя военная эскалация со стороны США стала важным этапом в развитии кризиса, значительно осложнив прежние переговорные механизмы и поставив под вопрос эффективность дипломатических каналов в условиях все более активного использования военной силы как инструмента давления.

Временное перемирие провалилось

"Соглашение в Люцерне" создавало временную основу для переговоров, направленных на снижение напряженности, обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и продолжение непрямого диалога в рамках более широких региональных и международных договоренностей. Однако недавние военные события ослабили этот подход и поставили под сомнение политические гарантии, на которых он основывался. В результате кризис постепенно возвращается к модели, где главную роль играют сдерживание и военное давление.

Изменение правил взаимодействия

Нынешняя эскалация показывает изменение подхода США: от управления переговорами посредством экономического и политического давления к применению ограниченной военной силы для навязывания новых реалий на местах. В результате США уже не ограничиваются поиском взаимных уступок, а стремятся усилить свои позиции за столом переговоров, изменив баланс сил таким образом, чтобы будущий диалог проходил на более выгодных для них условиях.

Новая дипломатическая дилемма

Тегеран же сталкивается с более сложной задачей: ему необходимо сохранять внутреннюю устойчивость и региональное влияние, одновременно избегая полномасштабной конфронтации, которая может истощить его ресурсы. В связи с этим Вашингтон расширяет давление, привлекая к процессу влиятельных международных игроков, прежде всего Китай, стремясь сформировать новую модель переговоров, основанную на сочетании военного давления и политических решений, но без перехода к полномасштабной наземной войне, к которой, по всей видимости, не готовы все стороны.

Таким образом, главный вопрос заключается уже не в том, потерпело ли окончательный крах "соглашение в Люцерне", а в том, сможет ли оно адаптироваться к новым стратегическим реалиям. В противном случае регион может перейти к переговорам, которые будут проходить на фоне военного давления, где сила станет не заменой дипломатии, а одним из инструментов достижения соглашений.

4. Возможные сценарии

Сценарий № 1: Односторонняя конфронтация США и углубление раскола в НАТО

Соединенные Штаты продолжают наносить ограниченные военные удары по иранским целям, используя собственные силы и поддержку региональных партнеров без прямого оперативного участия НАТО.

Этот сценарий ведет к усилению политических разногласий между Вашингтоном и рядом европейских столиц, прежде всего из-за различий во взглядах на пределы применения силы в рамках коллективной обороны. В результате в Европе могут усилиться призывы к большей стратегической автономии и снижению зависимости от решений США.

Сценарий № 2: Необходимое соглашение и деэскалация

Военное и экономическое давление при поддержке региональных и международных посредников приводит к возобновлению переговоров на основе взаимных уступок, что позволяет избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Этот сценарий позволяет альянсу избежать вовлечения в затяжной военный кризис и предоставляет европейским странам возможность активизировать дипломатические усилия, сохраняя при этом политическую поддержку Соединенных Штатов без прямого участия в боевых действиях.

Сценарий № 3: Эскалация конфликта в Ормузском проливе и прокси-война

Иран отвечает усилением давления на морские маршруты или активизацией действий своих региональных союзников, что повышает риски для энергетической безопасности и международной торговли.

НАТО может быть вынуждено усилить свое военно-морское присутствие для защиты морских маршрутов и экономических интересов государств-членов, одновременно избегая прямого военного столкновения на территории Ирана.

Сценарий № 4: Взаимное сдерживание и урегулирование конфликта без полномасштабной войны (наиболее вероятный сценарий)

Соединенные Штаты продолжают применять ограниченное военное давление и экономические санкции, тогда как Иран отвечает сдержанными действиями, используя военные, политические и региональные инструменты, но избегая шагов, которые могли бы привести к полномасштабной войне. В результате противостояние переходит в фазу управления кризисом, а не его военного разрешения.

НАТО сохраняет политическую и стратегическую поддержку Вашингтона, но при этом избегает прямого участия в наступательных операциях. Основное внимание альянс уделяет защите государств-членов, обеспечению безопасности морских путей и сохранению общих экономических интересов.

Этот сценарий укрепляет модель взаимного сдерживания, основанную на постоянном давлении, ограниченных военных ударах и непрямых переговорах. В результате Ближний Восток остается в состоянии длительной напряженности, которая, однако, не приводит ни к полномасштабной региональной войне, ни к устойчивой стабильности.

5. После кризиса... Изменится ли НАТО?

Нынешний кризис может стать проверкой не только отношений между Соединенными Штатами и Ираном, но и будущей роли самой НАТО. Чем чаще Вашингтон принимает односторонние военные решения, тем сильнее европейские страны цепляются за свои национальные интересы и концепцию стратегической автономии, избегая автоматического вовлечения в конфликты, которые не являются прямой угрозой для альянса.

Вполне вероятно, что эти изменения заставят альянс в ближайшие годы пересмотреть свои приоритеты, уделяя больше внимания коллективной обороне и защите европейской безопасности. Одновременно может снизиться готовность НАТО к прямому участию в региональных кризисах, которые не представляют непосредственной угрозы для территории государств-членов.

Таким образом, кризис ставит вопрос не только о способности Соединенных Штатов объединить союзников в противостоянии с Ираном, но и о будущем отношений между Вашингтоном и другими членами альянса. В более широком смысле он поднимает вопрос о том, приведут ли нынешние геополитические изменения к формированию новой модели трансатлантической солидарности, основанной не столько на единстве позиций, сколько на совпадении интересов.

Стратегический вывод

Текущие тенденции показывают, что НАТО, вероятно, продолжит проводить различие между коллективной обороной как главным принципом альянса и военными действиями, основанными на самостоятельных решениях отдельных государств, включая Соединенные Штаты. Поэтому любая эскалация со стороны Вашингтона в отношении Тегерана не означает автоматического вовлечения всего альянса в конфликт. Решение о поддержке или участии будет зависеть от норм международного права, процедур принятия решений в НАТО и интересов самих европейских государств.

Напротив, Вашингтон, по всей видимости, все больше склоняется к использованию военной силы как инструмента сдерживания и давления, стремясь изменить ситуацию на местах и улучшить свои позиции на переговорах. При этом США стараются избежать затяжных наземных войн, которые требуют значительных ресурсов и напоминают о предыдущем опыте. Иран, в свою очередь, будет стремиться сохранить свои возможности сдерживания, не допуская перехода кризиса в полномасштабный конфликт, одновременно оставляя открытыми каналы для переговоров при появлении более благоприятных условий.

НАТО сталкивается с испытанием, которое выходит за рамки кризиса вокруг Ирана и касается ее будущей роли как оборонительного альянса в условиях меняющейся международной обстановки. Чем сильнее расходятся приоритеты Вашингтона и интересы европейских стран, тем более актуальным становится вопрос о пересмотре принципов трансатлантической солидарности и границ коллективных обязательств в условиях новых кризисов.

Возможно, самый важный урок, который преподносит этот кризис, заключается в том, что сила крупных альянсов определяется не только их способностью вести военные действия, но и умением сохранять единство при наличии разногласий между членами. Будущее НАТО будет зависеть не только от развития противостояния с Ираном, но и от того, сможет ли альянс адаптироваться к миру, где традиционные ориентиры ослабевают, а национальные интересы все чаще преобладают над транснациональными обязательствами.

Возможно, главный вопрос, который останется после этого кризиса, заключается не в том, сможет ли Трамп вовлечь НАТО в противостояние с Ираном. Более важным становится следующее: движется ли НАТО к новой модели функционирования, в которой согласование национальных интересов будет играть большую роль, чем единый процесс принятия решений? Ответ на этот вопрос может во многом определить будущее международной системы безопасности в ближайшие годы — даже в большей степени, чем непосредственный исход текущего противостояния.