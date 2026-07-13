Гонка за вооружением: зачем Европе украинские ракетные программы

Пока Киев говорит о собственном производстве, союзники выстраиваются в очередь за доступом к новым технологиям и оборонным возможностям

Киев заявил о запуске сразу нескольких амбициозных ракетных проектов совместно с западными партнерами. Об этом громко сообщили на недавнем саммите НАТО в Анкаре. Инициативы выглядят масштабно, однако реалистичность планов у экспертного сообщества вызывает обоснованные сомнения. Что представляют собой эти программы, каковы их долгосрочные перспективы и насколько анонсированные ракеты останутся украинскими — в материале «Известий».

Патриотический аванс от Вашингтона

Главной сенсацией для украинского оборонно-промышленного комплекса стало обещание президента США Дональда Трампа предоставить Киеву лицензию на производство ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Сейчас такое разрешение от Вашингтона есть только у Японии — ни одно европейское государство подобными полномочиями не обладает.

Фото: Global Look Press/Aaron Henson/ZUMAPRESS.com Источник изображения: iz.ru

Американский лидер отметил, что технические группы обеих стран уже начинают прорабатывать детали, чтобы юридически оформить договоренности и развернуть выпуск. На данном этапе решение выглядит скорее политической декларацией.

Украина располагает определенными компетенциями в ракетостроении, но организовать сборку столь сложной продукции в текущих реалиях для местного ВПК — задача почти невыполнимая. Современные противоракеты PAC-3 выпускаются исключительно в США и Японии, причем объемы производства ключевых компонентов строго ограничены.

Главное же препятствие связано с военной обстановкой. Из-за доминирования в воздухе российских средств поражения построить и запустить подобный завод на украинской территории просто невозможно.

Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Источник изображения: iz.ru

Напомним, что комплексы Patriot остаются едва ли не единственными массовыми западными системами ПВО, способными противодействовать баллистическим ракетам. При этом поставки боекомплекта полностью зависят от Вашингтона. Европейские столицы давно осознали риски столь жесткой привязки к США и ищут альтернативные пути получения технологий.

Японский прецедент

Опыт Токио часто приводят как главный пример того, насколько сложным, высокотехнологичным и длительным оказывается переход от получения американской лицензии к реальному, устойчивому производству этого вооружения. Историческая хронология показывает, что этот процесс не терпит спешки даже в идеальных условиях мирного времени.

США выдали Японии лицензию на производство ракет-перехватчиков PAC-3 для ЗРК Patriot в 2005 году на фоне растущей обеспокоенности развитием ракетной программы КНДР. Однако от юридического одобрения до первых успешных испытаний систем, собранных на японских предприятиях, у Сил самообороны страны ушло около трех лет. Живые тесты готовой продукции состоялись только в 2008 году.

Фото: Global Look Press/Aaron Henson/ZUMAPRESS.com Источник изображения: iz.ru

Трехлетняя пауза потребовалась для отладки технологического процесса, интеграции компонентов и создания испытательной базы. Но даже после успешных пусков масштабный серийный выпуск не начался мгновенно. Для организации полноценного замкнутого цикла Токио пришлось найти, перестроить и сертифицировать около двух десятков внутренних поставщиков комплектующих. В итоге, несмотря на колоссальный технологический потенциал японской индустрии, текущие мощности позволяют стране выпускать, по разным оценкам, всего порядка 30 ракет в год. Учитывая такие показатели, попытки Киева развернуть аналогичный процесс в условиях масштабного вооруженного конфликта выглядят утопично.

В очереди за технологиями

Формально украинское производство, очевидно, придется перенести на безопасные площадки в Европе. В ЕС уже наметилась конкуренция между странами, желающими принять эти мощности у себя.

В частности, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поспешил заявить о готовности Варшавы помочь Киеву в организации серийного выпуска. На саммите в Анкаре Польша как раз вошла в консорциум четырех государств, создающих центр обслуживания ракет Patriot. Не имея собственной лицензии, страна кровно заинтересована в кооперации с Украиной для доступа к американским секретам.

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Немецкий концерн Rheinmetall также рассчитывает включиться в процесс. Компания активно участвует в создании европейских сервисных хабов для Patriot, но права на серийный выпуск боеприпасов у него нет. При этом ее финансовые возможности и производственная база позволяют в перспективе наладить выпуск ракет для Киева и других заказчиков.

Реактивный «Барс» и дрон-дипломатия

Сотрудничество Киева и Берлина не ограничивается американскими системами. В рамках инициативы Build with Ukraine стороны договорились собирать в Германии крылатые ракеты-дроны «Барс» с реактивными двигателями. Соответствующее соглашение подписали глава украинского МИД Андрей Сибига и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Барс» представляет собой легкий скоростной летательный аппарат, способный нести боевую часть массой от 30 до 100 кг на дальность до 800 км со скоростью около 500 км/ч. Немецкий ОПК сейчас не выпускает оружие такого класса, поэтому Бундесвер крайне заинтересован в освоении новых систем. Первые партии полностью профинансирует Берлин и направят их для нужд ВСУ. Параллельно в рамках программы Drone Deal Германия рассчитывает перенять украинский опыт создания беспилотников-камикадзе, перехватчиков и FPV-дронов.

«Украинский Искандер» с датской пропиской

Самым медийным игроком в украинском ракетостроении стала частная компания Fire Point. Она объявила о намерении отправить на испытания «большую» ракету FP-9. В прессе ее поспешили окрестить «украинским Искандером». По заверениям разработчиков, проект кардинально изменит возможности ударов по тыловым объектам России.

Фото: TASS/AP/Efrem Lukatsky Источник изображения: iz.ru

Пока ракета существует преимущественно на бумаге: заявлено, что она способна нести полутонную боевую часть на расстояние до 800 км.

В конце 2026 года в датском городе Войенс, рядом с авиабазой Скридструп, планируют открыть завод по выпуску твердого ракетного топлива для нужд Fire Point. Снаряжение двигателей топливной смесью — критически важная и высокотехнологичная часть производственного цикла, поэтому там же, скорее всего, будут собирать и сами силовые установки.

Киев продолжает утверждать, что основные узлы ракет делаются внутри страны, но верится в это с трудом. Современное ракетное оружие требует глобальной кооперации. Для ЕС же это идеальная схема: европейский оборонный сектор осваивает передовые технологии за счет гарантированных целевых фондов, полностью избегая военных рисков.

Дмитрий Корнев