Германия вооружается: Вашингтон разрешил поставки "Томагавк" (Les Echos, Франция)

Les Echos: США одобрили продажу крылатых ракет "Томагавк" Германии

Фридрих Мерц объявил о покупке американских крылатых ракет "Томагавк" — и фактически признал зависимость Германии от США, пишет Les Echos. Несмотря на множество проектов, аналога в Европе в ближайшее время не предвидится.

Маттье Холиман (Matthieu Holyman)

США разрешили продажу крылатых ракет "Томагавк" Германии. Берлин надеется, что оружие большой дальности компенсирует неопределенность вокруг американского присутствия в Европе и усилит сдерживание Москвы.

Германия делает новый шаг в укреплении своей обороны. Вашингтон одобрил продажу крылатых ракет "Томагавк" Берлину. Об этом объявил в четверг канцлер Фридрих Мерц. Заявление прозвучало на следующий день после саммита НАТО.

Мерц приветствовал соглашение, заявив, что оно позволит восполнить важный стратегический пробел в обороноспособности страны. Сроки поставок не уточняются.

Это объявление знаменует разворот после весенней неопределенности. В начале мая министр обороны США Пит Хегсет приказал вывести около пяти тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года. Фридрих Мерц, со своей стороны, дал понять, что развертывание "Томагавк", объявленное администрацией Байдена в 2024 году, может быть поставлено под сомнение.

"У самих американцев сейчас их не хватает. Объективно говоря, США вряд ли откажутся от таких систем вооружения", — заявил он. Он сослался на потребности, связанные с конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

Символ военной мощи США

Поступивший на вооружение в 1980-х годах BGM-109 "Томагавк" — одна из самых известных крылатых ракет в мире. Ее длина составляет около шести метров, вес — почти полторы тонны. Она способна поражать цели на расстоянии до 2,5 тысяч километров. Стоимость превышает миллион евро за единицу и может достигать почти двух миллионов в зависимости от версии.

С начала конфликта в Иране в феврале США запустили более тысячи "Томагавк". Это почти треть запасов Вашингтона. Именно этим объясняются колебания США в последние месяцы перед подписанием соглашения.

Германия рассматривает "Томагавк" как важный элемент сдерживания в отношении России. Москва разместила баллистические ракеты "Искандер" в Калининградской области. Этот регион, расположенный между Польшей и Литвой, позволяет России держать в зоне поражения несколько европейских столиц.

Для Берлина покупка американских ракет — стратегическая необходимость. Она должна восстановить сдерживание, которое пошатнулось после объявления о выводе части войск США в мае. У европейцев нет аналогов "Томагавк". Они по-прежнему зависят от США и их военного потенциала.

"Мы будем параллельно работать над созданием собственных европейских систем и их развертыванием в Европе", — подчеркнул Фридрих Мерц в бундестаге. Он подтвердил, что Германия намерена в конечном счете уменьшить зависимость от Вашингтона. Несколько проектов уже изучаются, в частности с участием европейского ракетного концерна MBDA. Однако их реализация займет несколько лет.

Объявление Германии прозвучало в тот момент, когда "Томагавк" стал одной из самых чувствительных тем в переговорах между Вашингтоном и Киевом. На полях саммита НАТО Владимир Зеленский обсуждал с Дональдом Трампом возможность получения этих ракет большой дальности.

Дональд Трамп назвал "Томагавк" "невероятным оружием", но подчеркнул, что оно носит прежде всего наступательный характер.

Тем не менее, президент США пообещал передать "несколько" ракет-перехватчиков "Патриот" и, главное, дал "зеленый свет" на производство этого оружия в Европе. "Мой мизинец подсказывает мне, что мы дадим им право производить "Патриот". Мы покажем им, как это делается... Мы еще не уведомили компанию, но все получится", — заявил он перед началом двусторонней встречи с украинским коллегой. Москва уже предупредила, что поставка "Томагавк" станет новой эскалацией в конфликте.