США принимают на вооружение новые системы для противодействия спутникам

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Космические силы США расширяют свои возможности ведения войны в космосе с помощью наземной системы, созданной для обнаружения, воспрещения, срыва и снижения эффективности спутников противника без их физического уничтожения. Разработанная компанией L3Harris система «Медоулендс» (Meadowlands) оснащена многодиапазонными спутниковыми антеннами связи с двойной поляризацией, которые интегрированы с малошумящими усилителями, усилителями высокой мощности и антенным фотонным блоком.

Высокомобильная система устанавливается на автоприцепе, что обеспечивает возможность ее транспортировки как по автомобильным дорогам, так и на борту транспортных самолетов, таких как C-130 Hercules. Система воздействует на цели путем излучения электромагнитной энергии для создания «обратимых эффектов», выводя из строя вражеские спутники посредством радиочастотных помех без нанесения физических повреждений. В результате направленного воздействия атакуемый системой спутник утрачивает возможность принимать команды, обрабатывать телеметрию или управлять каналами передачи данных, необходимыми для выполнения операций.

Командование боевых сил Космических сил США официально приняло «Медоулендс» в эксплуатацию в начале июня текущего года и планирует в ближайшее время развернуть 32 комплекса этого типа, таким образом значительно обновив свой арсенал радиоэлектронной борьбы. На эти цели уже выделено финансирование в размере почти 460 миллионов долларов.