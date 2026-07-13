МО: Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся западные комплексы ПРО

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны России.

"Анализ результатов применения <...> высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет об оружии большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также продуктивно поражаются суда, доставляющие военную технику ВСУ.

"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", — подчеркнули в ведомстве.

Как писало украинское издание "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.